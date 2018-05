Fine settimana ricco d’appuntamenti per l’hockey inline maschile e femminile

Da segnalare gara1 della finale play off scudetto di serie A maschile tra Milano e Vicenza. E a Civitavecchia le finali nazionali giovanili under 14 e la Final Four scudetto di serie A femminile.

È alle porte un fine settimana ricco d’appuntamenti per l’hockey inline italiano maschile e femminile. Da segnalare, 12

Inizieranno invece venerdì 11, per concludersi 13 maggio, le finali nazionali giovanili under 14. La manifestazione, organizzata dal locale Cv Skating, si disputerà al Pala Indra Mercuri di Civitavecchia. Alla Final Eight parteciperanno le seguenti squadre che, per la fase di qualificazione, saranno suddivise in due gironi all’italiana: Bludogs Montorio, Milano Quanta, Cv Skating, Pgs Legnaro, Ghosts Padova, Libertas Forlì, Real Torino e Iceinline Imola. Terminata la fase a gironi si giocheranno le semifinali; i team vincitori andranno a contendersi il titolo italiano di categoria nella sfida finale. “Partecipano alle finali nazionali giovanili under 14 le migliori otto formazioni italiane – commenta a tal proposito il responsabile del settore tecnico Fabio Forte -. Il livello sarà dunque alto ed è difficile fare pronostici”. Le finali si giocheranno : alle 11.30 per il terzo/quarto posto, alle 15 la finalissima per la prima posizione che assegnerà il titolo tricolore under 14.

Infine, per quanto riguarda le donne, largo alla Final Four scudetto alla quale parteciperanno le prime quattro squadre classificate al termine della regular season di serie A femminile. In pista dunque, 12 e 13 sempre al Pala Mercuri di Civitavecchia, ci saranno: Cus Verona Mastiff, Taurus Buja, Asiago Bee Pink e Cv Skating. Si parte alle 19.15 con la gara tra Cus Verona Mastiff e le padrone di casa del Cv Skating; a seguire, alle 21, in pista le Taurus Buja contro le Asiago Bee Pink. la finale per il terzo posto si giocherà alle 13, mentre la finalissima che decreterà il team campione d’Italia si disputerà alle 16.30. Alle 18 è prevista la cerimonia conclusiva di premiazione. Le finali 1°/2° posto e quelle 3°/4° posto under 14 e serie A femminile saranno trasmesse in diretta sulla nostra Fisr.Tv.

“Quando abbiamo partecipato al bando della Federazione per la ricerca di organizzatori non pensavamo di ottenere l’evento – spiega Riccardo Valentini, presidente della società organizzatrice Cv Skating -. È stata una lieta sorpresa e una scommessa che intendiamo vincere, offrendo alla Federazione e alle squadre partecipanti la migliore accoglienza possibile. Saranno 3 giorni di grande sport per questo invitiamo la città a partecipare. Abbiamo due squadre qualificate e già questo è un successo: speriamo che ottengano il miglior risultato possibile”.

Com. Stam.