Altre sette medaglie per l’Italia a Friburgo

Il sole è calato anche sulla seconda giornata di gare a Friburgo. Un giornata che ha portato grandi soddisfazioni per i nostri colori, con gli azzurri a podio in quasi tutte le gare. L’Italia chiude la giornata, infatti, portando a casa ben sette medaglie, 3 d’oro e 4 d’argento.

A dare il via alle tenzoni, sono state le atlete della categoria Cadetti Ladies dove ad avere la meglio è stata la tedesca Julia Schmid che ha preceduto la nostra Caterina Castelli, argento, e l’altra tedesca Melina Shonig, bronzo. Quarto posto per Sofia Roncarati e nono per Veronica Mezzoprete, le altre due italiane in gara. Subito dopo è stata la volta degli Obbligatori delle Jeunesse Ladies. Anche qui le prime quattro posizioni sono state appannaggio di Germania e Italia. A vincere l’oro è stata la tedesca Joana Bettenhausen che ha preceduto l’italiana Sophie Niccolai, argento, la connazionale Laila Amin, bronzo, e l’azzurra Gioia Belloni, cucchiaio di legno. Undicesima, infine, l’altra italiana in gara, Chiara Buoso.

Poco dopo è toccato agli atleti delle categorie Cadetti Men e Jeunesse Men scendere in pista a darsi battaglia per conquistare le medaglie in palio. Nei Cadetti Men l’Italia porta a casa oro e argento, rispettivamente, con Alessandro Trisciani e Matteo Sacchetti che precedono il tedesco Maximilian Konstanty, bronzo. Primo e secondo posto azzurri anche nella gara dei Jeunesse Men dominata da Luca Innocenti e Mirko Schiavoni, rispettivamente oro e argento, che hanno preceduto sul podio il tedesco Adrian Zoller. Quarto, invece, Bibbiani Lorenzo Di Lauro, l’altro italiano in gara.

A chiudere la giornata di gare sono stati, quindi, gli Obbligatori degli Junior Men e dei Senior Men. Dalla gara degli Junior Men arriva il terzo oro, nonché ultima medaglia di giornata, per l’Italia. Davide Arminchiardi, infatti, sbaraglia la concorrenza e con 110.200 punti domina la gara aggiudicandosi la prima posizione della classifica. A chiudere il podio sono stati Marc Brokelmann, Germania, e Elian Del Mastro, Argentina. Sesta e ottava posizione, invece, per gli altri azzurri impegnati in questa gara, Matteo Fabris e Samuele Rossi. Sesto posto, infine, per Federico Trento, l’unico azzurro impegnato negli Obbligatori dei Senior Men.

, quindi, la terza giornata di gare il cui programma prevede:

Training Free Skating with music (long or short) (in the skating order for short program)

08:00 Training Cadet Girls in 4 groups a 30 min (6/6/6/6)

10:00 Training Senior Men in 2 groups a 35 min (6/5)

11:10 Training Junior Men in 2 groups a 35 min (5/4)

12:20 Training Youth Men in 1 group a 35 min (7)

12:55 Training Cadet Boys in 2 groups a 30 min (5/5)

13:55 Training Youth Ladies in 5 groups a 30 min (6/5/5/5/5)

16:30 Opening Ceremony

17:15 Short Program Cadet Girls (24)

19:30 Short Program Junior Ladies (17)

21:20 Short Program Senior Ladies (20)

23:30 End of competition

Il programma completo della manifestazione è scaricabile qui.

Le gare di Libero di e del 11/ saranno trasmesse in diretta streaming. E’ possibile assistere allo streaming o tramite i link sotto riportati o semplicemente andando su www.sportdeutschland.tv e cercare Rollkunstlaufen (Pattinaggio Artistico in tedesco) o cliccare su Live.

Giovedì (16:30 – 23:30) – http://sportdeutschland.tv/rollkunstlaufen/internationaler-deutschland-pokal-rollkunstlaufen-tag-1_4

Venerdì (11:00 – 20:45) – http://sportdeutschland.tv/rollkunstlaufen/internationaler-deutschland-pokal-rollkunstlaufen-tag-2_2

(08:30 – 22:00) – http://sportdeutschland.tv/rollkunstlaufen/internationaler-deutschland-pokal-rollkunstlaufen-tag-3_2

Per consultare la lista degli atleti che prenderanno parte alla manifestazione clicca qui.

Com. Stam.