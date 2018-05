Rugby: in tv: venerdì e sabato le Finali delle Coppe Europee su Eurosport e Eurosport Player

Roma – Il doppio atto finale delle Coppe Europee 2017/18 è al cuore della programmazione televisiva del grande rugby nel fine settimana con la disputa delle Finali di Challenge Cup e Champions Cup.

Il fuso orario fa si che sia come sempre il Super Rugby australe ad inaugurare il palinsesto settimanale, con Sky Sport 2HD che venerdì mattina alle 9.35 propone in diretta il derby neozelandese tra Blues e Hurricanes.

In prima serata i riflettori si spostano a Bilbao per la Finale della Challenge Cup tra i Cardiff Blues gallesi e gli inglesi del Gloucester, con il giovane flanker azzurro Jake Polledri – una delle rivelazioni della Premiership 17/18 – che può sollevare il primo titolo di prestigio della propria carriera da professionista.

, dopo un nuovo appuntamento con il Super Rugby alle 7.15 su Sky Sport 2 – di fronte i Crusaders neozelandesi e i Waratahs australiani – si torna al San Mamès di Bilbao alle 17.45 con la diretta, sempre su Eurosport 2 e con il commento di Antonio Raimondi e Vittorio Munari, della Finale della Champions Cup.

A contendersi il titolo per Club più ambito del continente europeo, quest’anno, gli irlandesi del Leinster e i francesi del Racing ’92, con i dublinesi a caccia della quarta Champions della propria storia mentre la squadra parigina, vincendo, metterebbe per la prima volta in bacheca il trofeo.

Questo il palinsesto in dettaglio:



Super Rugby – XIII settimana – 11.05.18 – ore 9.35 – diretta Sky Sport 2HD

Blues v Hurricanes

Challenge Cup – Finale – 11.05.18 – ore 21.00 – diretta EuroSport 2/Eurosport Player

Cardiff Blues v Gloucester Rugby

Super Rugby – XIII settimana – 12.05.18 – ore 7.15 – diretta Sky Sport 2HD

Crusaders v Waratahs

Champions Cup – Finale – 12.05.18 – ore 17.45 – diretta Eurosport 2/Eurosport Player

Leinster v Racing ‘92

