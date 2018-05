Prime due medaglie per l’Italia alla International German Cup 2018

Si è svolta la prima giornata della 47esima edizione della International German Cup. Primo appuntamento internazionale della stagione di pattinaggio artistico, famoso per l’alto prestigio delle gare Obbligatorie. Una prima giornata che ha visto gli azzurri portare a casa un argento con Giada Cavataio e un bronzo con Desireè Cocchi.

Si è svolta la prima giornata della 47esima edizione della International German Cup. Primo appuntamento internazionale della stagione, famoso per l’alto prestigio delle gare Obbligatorie.

E sono proprio le gare obbligatorie ad aver aperto, anche quest’anno, la manifestazione. Come da programma le gare sono iniziate con gli Obbligatori della Categoria Junior Ladies. Gara questa che ha regalato la prima medaglia ai nostri colori. L’azzurra Desireè Cocchi, seconda l’anno scorso nella categoria Jeunesse, infatti, si aggiudica il bronzo dietro la tedesca Alina De Silva, oro, e l’argentina Carolina Burwan, argento. Cucchiaio di legno e quinto posto, invece, per le altre italiane in gara, Chiara Guglielmini e Arianna Lelli.

Subito dopo è toccato alle Senior Ladies scendere in pista a confrontarsi per conquistare l’ambito oro. Titolo, questo, che è andato all’argentina Anabella Mendoz, seconda lo scorso anno, che ha preceduto l’azzurra Giada Cavataio, argento, e la connazionale Giselle Soler, bronzo. Nono e undicesimo posto, invece, per le altre due atlete italiane in gara, Chiara Trentini e Rebecca Galletti.

si svolgeranno gli Obbligatori delle altre categorie: Jeunesse Ladies, Cadetti Ladies, Jeunesse Men, Cadetti Men, Senior Men e Junior Men. Per consultare il programma della manifestazione clicca qui.

Informiamo, inoltre, che le gare di Libero del 10/11/ saranno trasmesse in diretta streaming. E’ possibile assistere allo streaming o tramite i link sotto riportati o semplicemente andando su www.sportdeutschland.tv e cercare Rollkunstlaufen (Pattinaggio Artistico in tedesco) o cliccare su Live.

Giovedì (16:30 – 23:30) – http://sportdeutschland.tv/rollkunstlaufen/internationaler-deutschland-pokal-rollkunstlaufen-tag-1_4

Venerdì (11:00 – 20:45) – http://sportdeutschland.tv/rollkunstlaufen/internationaler-deutschland-pokal-rollkunstlaufen-tag-2_2

(08:30 – 22:00) – http://sportdeutschland.tv/rollkunstlaufen/internationaler-deutschland-pokal-rollkunstlaufen-tag-3_2

Per consultare la lista degli atleti che prenderanno parte alla manifestazione clicca qui.

Com. Stam.