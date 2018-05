In gara a Il Cairo sabato 12 e domenica 13 maggio Eliche italiane al V Campionato Africano

La squadra azzurra guidata dal CT Giuseppe Rodenghi

La Nazionale Italiana di tiro all’Elica partirà questa mattina dall’aeroporto internazionale di Fiumicino alla volta de Il Cairo per partecipare al V Campionato Africano della specialità.

La squadra sarà guidata dal Commissario Tecnico Giuseppe Rodenghi, che per l’occasione ha scelto di convocare uno squadrone composto da 20 tiratori.

Nel comparto degli uomini verremo rappresentati da Alessandro Nicotra di San Giacomo di Roma, Fabio Parisi di Roma, Sergio Passalacqua di Messina, Antonio Pellegrino di Marsala (TP), Leandro Roberto Prado di Appignano di Macerata (MC) e Carlo Alberto Tolettini di Padenghe Sul Garda (BS). Tra le Ladies in gara ci saranno anche le nostre Emanuela Barillà di Spartà (ME), Silvia Camiciola di Narni (TR) e Virginia Massimo Lancellotti di Roma, mentre tra i Senior i nostri colori saranno indossati da Antonio Angelini di Roma, Giuseppe Di Giamberardino di Roma, Sebastiano Molinari di San Severino Marche (MC), Claudio Sangiorgi di Faenza (RA) e Andrea Staffolani di Osimo (AN).

Tra i Veterani ci saranno anche Luciano Ciarafoni di Roma, Andrea Marcello di Tessera (VE) e Giovanni Rodenghi di Roncadelle (BS). Infine, tra i Super Veterani, in pedana andranno Antonio Badalà di Aci Castello (CT), Alberto Olivieri di Bologna e lo stesso CT Giuseppe Rodenghi di Roncadelle.

