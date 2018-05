“Il Campionato Italiano élite e Juniores si disputerà in un territorio suggestivo e ricco di storia, su un percorso aperto a più soluzioni” – dice il Presidente Di Rocco.



Dopo il successo dello scorso anno, i Campionati italiani di ciclismo femminile su strada tornano in Piemonte, questa volta per le categorie Elite e Juniores, con un tocco di originalità per dare valore ad alcune residenze reali sabaude attraversando le terre canavesane.