Hockey inline maschile. La finale play off scudetto si giocherà tra Vicenza e Milano

Chi alzerà il trofeo al cielo si deciderà al meglio delle cinque gare che prenderanno il via 12 al Quanta Club

Quest’anno la finale play off scudetto di hockey inline maschile sarà tra il Milano Quanta e i Diavoli Vicenza. Chi alzerà il trofeo al cielo si deciderà al meglio delle cinque gare che prenderanno il via 12 al Quanta Club (poi a campi alterni). L’accoppiamento finale è stato deciso in gara4 con il successo dei meneghini per 5-1 sugli avversari del Cus Verona. Il team berico, invece, aveva avuto la meglio sul Cittadella già in gara3 lo scorso primo maggio.

Il match tra gli scaligeri e i milanesi parte “sotto il segno dei Pesci”. È infatti Delfino a insaccare le due reti del primo tempo: la prima a una manciata di secondi dal fischio iniziale, la seconda al 14’53’’, entrambe su assist del compagno di squadra Banchero. Dopo la pausa lunga Milano rientra in campo deciso a chiudere i giochi. Al gol di Comencini al 37’15’’, arriva il punto della bandiera del team di coach Corso segnata al 39’21’’ da Stevanoni. Il 3-1 non impensierisce i meneghini che invece rincarano la dose con Lettera al 41’49’’ e con Comencini al 48’15’’. Buona prova anche di Mantese. Adesso un po’ di riposo per la compagine di coach Rigoni prima di tornare in pista a giocarsi lo scudetto contro i Diavoli Vicenza.

Gara4 semifinali play off scudetto,

Ore 20. Cus Verona-Milano Quanta 1-5 (0-2)

Gara3 semifinali play off scudetto, martedì

Ore 19. Milano Quanta-Cus Verona 4-6 (2-2)

Ore 19. Cittadella-Diavoli Vicenza 7-11 (3-5)

Gara2 semifinali play off scudetto,

Ore 20. Cus Verona-Milano Quanta 2-6 (1-3)

Ore 18. Diavoli Vicenza-Cittadella 4-1 (1-0)

Gara1 semifinali play off scudetto, mercoledì

Ore 19. Milano Quanta-Cus Verona 4-0 (4-0)

Ore 19 Cittadella-Diavoli Vicenza 3-8 (1-4)

Le finali si disputeranno: sabato 12 maggio, mercoledì 16 maggio, sabato 19 maggio, mercoledì 23 e .

Le finali si giocheranno al meglio delle cinque gare. Tutte le partite dei play off scudetto non possono finire in parità. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà, dopo un intervallo di 3 minuti, ad un overtime di 10 minuti con la regola del golden goal nel quale entrambe le squadre schiereranno 3 giocatori di movimento oltre il portiere. Perdurando la situazione di parità al termine dei 10 minuti si procederà ai tiri di rigore con una prima serie di 3 rigori per squadra per poi eventualmente procedere ad oltranza (un rigore per parte) fino a che l’equilibrio non verrà interrotto

Com. Stam.