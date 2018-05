GOLF Eurotour: nel GolfSixes l’Irlanda batte in finale la Francia

L’Italia (E. Molinari/Paratore) out nel turno eliminatorio superata dai team che si sono contesi il titolo

L’Irlanda (Paul Dunne/Gavin Moynihan) ha battuto in finale per 2-0 la Francia (Mike Lorenzo Vera/Romain Wattel) e ha vinto la seconda edizione del GolfSixes, torneo innovativo dell’European Tour disputato sul percorso del Centurion Club a St. Albans, in Inghilterra, con formula match play sulla distanza di sei buche con l’obiettivo, sicuramente ben raggiunto, di favorire lo spettacolo e il contatto tra pubblico e protagonisti. Nella finale per il terzo posto la Corea (Jeunghun Wang/Soomin Lee) ha superato l’Australia (Sam Brazel/Wade Ormsby) per 3-0.

Al torneo hanno preso parte 16 formazioni, divise in quattro gironi, divenute otto dopo il turno eliminatorio, che si sono giocate il titolo a eliminazione diretta. Sono passate ai quarti le due squadre femminili European Women (Carlota Ciganda/Mel Reid) e England Women (Georgia Hall/Charley Hull) dove sono uscite con onore perdendo rispettivamente con Australia (2-0) e Irlanda (2-0). Non hanno superato il primo turno i capitani di Ryder Cup (Thomas Bjorn) e di Solheim Cup (Catriona Matthew), che però hanno stabilito un record come prima coppia mista ammessa ad un torneo ufficiale.

L’Italia (Edoardo Molinari/Renato Paratore) è uscita in qualifica dove ai primi due posti, che promuovevano, sono terminate nell’ordine Irlanda e Francia, che poi si sono contese il titolo. Gli azzurri hanno battuto i transalpini (3-0), hanno pareggiato con la Scozia (1-1) e infine hanno ceduto agli irlandesi (2-0).

Com. Stam.