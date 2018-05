2018 Laser Senior Europeans a La Rochelle, in Francia

Le prime regate oggi per Laser Standard e Radial Femminile e Maschile

Partono oggi le regate del Laser Europeans 2018 in Francia, a La Rochelle. Due prove al giorno da domani fino a sabato 12 maggio per i 330 velisti provenienti da 48 Paesi, divisi nelle classi Laser Standard, Radial femminile e Radial maschile. Oggi, dopo le ultime misurazioni, si sono tenute la regata di prova e la cerimonia d’apertura che ha ufficializzato l’inizio del Campionato, che arriva dopo solo una decina di giorni dalla chiusura della terza tappa di World Cup Series a Hyères, sempre in Francia, dove hanno vinto Marit Bouwmeester (NED) nei Laser Radial ed il francese Jean-Baptiste Bernaz nello Standard. Ed il nome del francese compare nella lunga entry list dei Laser Standard, ben 168 iscritti, di cui 45 non Europei, con lui una serie di grandi campioni dalla medaglia d’argento a Rio Tonci Stipanovic (CRO) al britannico Nick Thompson per il Laser Standard e anche la campionessa del mondo in carica, Marit Bouwmeester (NED), è nella entry list delle ragazze con la danese Anne-Marie Rindom e l’americana Paige Railey, se pur non corre per il titolo continentale. Molto numerosi gli atleti italiani, sia negli uomini che nelle donne.

Laser Radial Women 7 italiane su 101 iscritte

Carolina Albano (CV Muggia)

Valentina Balbi (YC Italiano)

Joyce Floridia (SV Guardia di Finanza)

Francesca Frazza (FV Peschiera)

Carlotta Siboni (CV Bellano)

Matilda Talluri (CN Livorno)

Silvia Zennaro (SV Guardia di Finanza)

Laser Standard 12 italiani su 168 iscritti

Marco Benini (CC Aniene)

Gabriele Besozzi (CVC Intra)

Giovanni Coccoluto (SV Guardia di Finanza)

Pietro De Luca (FV Malcesine)

Marco Gallo (SV Guardia di Finanza)

Zeno Gregorin (SV Cosulich)

Massimo Massini (CN Livorno)

Giacomo Musone (CN Rimini)

Gianmarco Planchestainer (SV Guardia di Finanza)

Giovanni Saccomani (CdVela)

Nicolò Villa (CV Tivano)

Laser Radial Men 13 italiani su 61 iscritti

Alessandro Boschetti (U21) (YC italiano)

Guido D’Errico (LNI Napoli)

Luca Di Ronza (U21) (LNI Napoli)

Nicolò Elena (CN Andora)

Edoardo Libri (U21) (SEF Stamura)

Antonio Petroli (CN Posillipo)

Andrea Ribolzi (U21) (CVC Intra)

Simone Rotili (LNI Napoli)

Erberto Sibilia (CC Irno)

Walter Sorrentino (U21) (LNI Napoli)

Matija Succi (U21) (CV Muggia)

Federico Tocchi (CN Livorno)

Marco Villani (CC Irno)

Ad accompagnare gli atleti italiani, i tecnici federali Alp Alpagut per gli uomini, Egon Vigna per le donne e Chicco Caricato per gli uomini del Radial.

Domani, 7 maggio alle 14,30 il primo segnale di partenza del Laser Seniors European Championships & Trophy 2018 a La Rochelle.

E’ possibile seguirlo sul sito ufficiale , disponibile anche il tracker live delle regate.

Com. Stam.