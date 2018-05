Rugby : Serie A e Serie A Femminile, i risultati dei play-off e dell’ultima giornata di campionato

Roma – E’ il Girone 1 della Poule Promozione a sorridere nelle due semifinali di andata dei play-off del campionato italiano di Serie A. Il Cus Genova tra le mura amiche ha superato 25-17 il Valsugana Padova riuscendo ad imporre il proprio gioco in gran parte del match. I padovani non riescono nelle battute finali a trovare un punto bonus difensivo.

A Verona i Sitav Rugby Lyons fanno un passo in avanti verso l’immediato ritorno in Eccellenza. I piacentini hanno espugnato il campo degli scaligeri per 23-17 in una partita molto equilibrata con i padroni di casa che in pieno recupero sono riusciti a strappare un punto bonus.

Nel recupero della quarta giornata della Poule 4 il Rugby Udine ha superato 56-12 il Parabiago.

CLICCA QUI PER I TABELLINI

Nell’ultima giornata del campionato di Serie A Femminile il Colorno consolida il primato nel Girone 1 battendo in trasferta il Villorba e accedendo, contestualmente, alle semifinali play-off. Secondo posto per le campionesse in carica del Valsugana Padova che, insieme alla squadra di Sara Barattin e Manuela Furlan, proseguiranno la lotta per lo Scudetto passando per lo step intermedio dei barrage.

Nel Girone 2 il Bologna vince lo scontro diretto contro il Montevirginio conquistando il primo posto in classifica. Ai barrage, quindi, andranno Montevirginio e il Frascati.

Questa la composizione dei barrage in calendario 20 maggio:

Valsugana Padova (2a girone 1) v Frascati Rugby Club 2015 (3a girone 2)

Montevirginio (2a girone 2) v Iniziative Villorba Rugby (3a girone 1)

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE A FEMMINILE

