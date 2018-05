Rugby: Italia Emergenti, World Rugby ufficializza il calendario della Nations Cup

Roma – World Rugby ha ufficializzato il calendario della Nations Cup, competizione in cui sarà nuovamente protagonista anche l’Italia Emergenti, in programma dal 2 al 10 in Uruguay.

Gli Azzurri faranno l’esordio nella competizione 2 alle 12.30 locali (17.30 in Italia) contro l’Argentina XV, selezione già affrontata lo scorso anno in Uruguay e due anni prima in Romania. Secondo incontro in calendario mercoledì 6 alle 15 locali (20 in Italia) contro i padroni di casa dell’Uruguay. Terza ed ultima partita 10 alle 12.30 locali (17.30 in Italia) contro la selezione delle Fiji Warriors. Tutte le partite sono in programma all’”Estadio Parque Artigas Club Atletico Juventud” di Las Piedras.

“L’Uruguay è una nazionale in crescita e siamo contenti di aver confermato la Nations Cup in Sudamerica – ha dichiarato Bill Beaumont, chairman di World Rugby – . Questa competizione è diventata parte integrante nella nostra programmazione e sono sicuro che con il Mondiale del 2019 alle porte assisteremo a partite di ottimo livello con giocatori che proveranno a mettersi in mostra”.

