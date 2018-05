Internazionali BNL d’Italia: al Foro Italico si gioca anche a golf

Nel ricco programma di attività della manifestazione si potrà provare anche il golf all’interno del Villaggio Commerciale

Ci sarà anche il golf agli Internazionali BNL d’Italia, il prestigioso torneo che vedrà esibirsi a Roma i grandi campioni del tennis. La Federazione Italiana Golf avrà per il terzo anno consecutivo uno spazio all’interno del Villaggio Commerciale del Foro Italico, dove dal 7 al 20 maggio si potrà giocare a golf gratuitamente con il supporto di istruttori qualificati. Gli spettatori che verranno ad assistere ai match avranno così un’opportunità in più per vivere una giornata all’insegna dello sport e del divertimento. Con la collaborazione di Coni Servizi Spa, si rinnova dunque il gemellaggio tra la Federazione Italiana Tennis e la Federazione Italiana Golf, due sport individuali con numerosi punti di contatto come il fair play e il rispetto dell’avversario.

Una vetrina mondiale – Gli Internazionali BNL d’Italia, manifestazione che quest’anno taglia il traguardo delle 75 edizioni (al pari dell’Open d’Italia che si giocherà al Gardagolf Country Club dal 31 maggio al 3 giugno), si confermano un evento di assoluto livello nel panorama sportivo e rappresentano una vetrina di grande impatto per la promozione del movimento golfistico. Nel 2017 sono stati più di 223.000 gli spettatori paganti, a conferma del successo di una competizione con un seguito in costante ascesa, anche sul web, come dimostrato dalle oltre 57 milioni di visualizzazioni generate da Internazionali e Supertennis Tv durante il torneo su Twitter, Facebook e Instagram (+26% rispetto al 2016). Numeri importanti che potranno aiutare la FIG a far crescere ulteriormente la popolarità del golf nel contesto di una grande manifestazione sportiva.

Prove di golf per tutti – Dopo il successo delle passate edizioni, con tantissimi visitatori incuriositi dal poter provare per la prima volta il golf, anche quest’anno nello stand della Federgolf ci sarà la possibilità di cimentarsi con bastoni e palline con l’ausilio degli istruttori e con il supporto dello staff della FIG che fornirà tutte le informazioni per iniziare a giocare in una delle 406 strutture golfistiche italiane e illustrerà gli obiettivi del Progetto Ryder Cup 2022.

Serata benefica con Andrea Bocelli – Gli Internazionali BNL d’Italia, come consuetudine, offriranno un ricco programma di eventi collaterali, sportivi e non. Il 14 Maggio, in collaborazione con la Andrea Bocelli Foundation, il Torneo organizzerà un evento con la partecipazione straordinaria del Maestro Andrea Bocelli all’interno della nuova area corporate del Foro Italico con l’obiettivo di raccogliere fondi per le popolazioni del Centro Italia colpite dal disastroso terremoto dell’agosto 2016. Sarà una serata di stelle e di eccellenze. La cena, infatti, avrà la supervisione dello chef Carlo Cracco, una stella Michelin, e di Fabio Pisani e Alessandro Negrini del “Il Luogo di Aimo e Nadia”, 2 Stelle Michelin (per info: eventi@internazionalibnlditalia.com).

Come arrivare al Foro Italico – Per tutta la durata del torneo saranno numerose le opzioni offerte agli spettatori per raggiungere il Foro Italico, a cominciare dal servizio pubblico che verrà potenziato con corse disponibili ogni 20 minuti dalle 10 alle 24. Tutte le informazioni con le diverse modalità di trasporto sono consultabili sul sito ufficiale www.internazionalibnlditalia.com nella sezione “come arrivare al Foro Italico”.

Per gli appassionati che vivono lontano da Roma, c’è il pacchetto hotel + biglietto (istruzioni sui siti www.federtennis.it ewww.internazionalibnlditalia.com).

Com. Stam.