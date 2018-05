GOLF PGA Tour: nel Wells Fargo recuperano Francesco Molinari (16°) e Tiger Woods (31°)

L’australiano Jason Day, nuovo leader, a caccia del secondo successo stagionale

Francesco Molinari ha rimontato dal 28° al 16° posto con 210 (70 72 68, -3) colpi, e Tiger Woods è salito dal 48° al 31° con 212 (71 73 68, -1) nel terzo turno del Wells Fargo Championship (PGA Tour), che si sta svolgendo al Quail Hollow Club (par 72) di Charlotte nel North Carolina.

Si è portato in vetta con 203 (69 67 67, -10) l’australiano Jason Day che ha un margine di due colpi su Nick Watney (205, -8) e di tre su Peter Uihlein, autore di un 62 (-9) miglior score di giornata, Bryson DeChambeau, Aaron Wise e sull’inglese Paul Casey. Hanno qualche chance per il titolo Sam Saunders, Johnson Wagner e il sudafricano Charl Schwartzel, settimi con 207 (-6), e Phil Mickelson, 10° con 208 (-5). Seguono Patrick Reed e Rickie Fowler, 11.i con 209 (-4), il nordirlandese Rory McIlroy, stesso punteggio di Molinari, e sono alla pari con Woods anche Justin Thomas, numero 2 del world ranking, e l’inglese Tyrrell Hatton. Ha ceduto il tedesco Martin Kaymer, 40° con 213 (par), e quasi in coda Brooks Koepka, 59° con 215 (+2). Sono usciti nel secondo taglio l’australiano Adam Scott e il giapponese Hideki Matsuyama, 76° con 217 (+4).

Jason Day, 31enne di Beaudesert, ex numero uno mondiale e con nel palmarés un major e dieci successi nel PGA Tour, l’ultimo a gennaio, ha realizzato cinque birdie contro un bogey per il 67 (-4). Ha cambiato passo Francesco Molinari rispetto ai primi due giri. Ha iniziato con un bogey (2ª) poi con quattro birdie ha firmato il 68 (-3). Stesso score per Tiger Woods, anche lui più tonico, che ha guadagnato un colpo in uscita (tre birdie, due bogey) e due nel ritorno (tre birdie, un bogey). “Ho colpito bene la palla – ha detto – senza aver fatto altro di particolare”. Il montepremi è di 7.700.000 dollari.

Il torneo su Sky – Il Wells Fargo Championship va in onda in diretta su Sky. Quarta giornata: domenica 6 maggio, dalle ore 21 alle ore 24 (Sky Sport 3 HD).

