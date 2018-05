GOLF Eurotour: nel GolfSixes l’Italia (E. Molinari-Paratore) esce nel primo turno

Tricolori assoluti/Trofeo G. Silva: titoli a Pietro Bovari e ad Emilie Alba Paltrinieri

L’Italia (Edoardo Molinari-Renato Paratore) si è classifica terza nel suo girone e non si è qualificata per la fase finale del GolfSixes, torneo innovativo dell’European Tour che si sta disputando sul percorso del Centurion Club a St. Albans, in Inghilterra, con formula match play sulla distanza di sei buche con l’obiettivo di favorire lo spettacolo e il contatto tra pubblico e protagonisti. Le 16 squadre sono state divise in quattro gironi e ognuna ha affrontato le altre tre con classifica a punti. Le prime due sono state ammesse ai turni successivi a eliminazione diretta dove si assegnerà il titolo.

Gli azzurri, nel gruppo C, hanno battuto la Francia (3-0), poi hanno pareggiato con la Scozia (1-1) e infine hanno ceduto all’Irlanda (2-0). In graduatoria Irlanda e Francia 6 punti, Italia 4, Scozia 1. Promosse le due formazioni femminili (Carlota Ciganda-Mel Reid e Georgia Hall-Charley Hull) mentre sono usciti i capitani di Ryder Cup (Thomas Bjorn) e Catriona Matthew (Solheim Cup), prima coppia mista ammessa ad un torneo ufficiale. Nei quarti anche Thailandia, Australia, Corea e Inghilterra. Il montepremi è di un milione di euro.

Diretta su Sky – Il GolfSixes viene teletrasmesso in diretta da Sky. Seconda giornata: domenica 6 maggio, dalle ore 15 alle ore 19 (Sky Sport 2 HD).

Tricolori assoluti/Trofeo G. Silva: vincono Bovari e Paltrinieri – Pietro Bovari (Ambrosiano) ed Emilie Alba Paltrinieri (Villa Condulmer) hanno vinto sul percorso del Circolo Golf Torino (par 72) i Campionati Nazionali Match Play/Trofeo Giuseppe Silva battendo nella finale su 36 buche rispettivamente Adalberto Montini (Verona) per 4/3 e Caterina Don (La Margherita) per 5/4.

Il 17enne Bovari, che ad aprile si è imposto nel Campionato Ragazzi Match Play, ha conquistato il secondo titolo italiano nell’arco di dieci giorni, a cui va aggiunto quello Baby (2013). Emilie Alba Paltrinieri, nata a Parigi, 17 anni da compiere, ha siglato il quarto titolo individuale e il secondo in questo torneo già suo nel 2016, dopo i successi tra le Baby (2012) e le Pulcine (2014). Nel 2016 ha fatto parte del team azzurro Girls campione d’Europa di categoria.

Com. Stam.