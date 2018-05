Dall’8 al 12 maggio la International German Cup 2018

Al via presso la Schauemberg Halle di Friburgo l’edizione 2018 della International German Cup

Dall’8 al 12

Per ciò che concerne l’Italia, a difendere i colori azzurri, su designazione del Commissario Tecnico Fabio Hollan, sono convocati per l’evento in oggetto i seguenti atleti:

SENIOR MASCHILE

Trento Federico – Obbl. – 2 ASD Blue Roller (AT)

Amadesi Alessandro – Lib. 183 Polisportiva Pontevecchio (BO)

Giustino Marco Giuseppe – Lib. 3383 ASD Cassandra Bari (BA)

Maffei Alberto– Lib. – 105 ASD Roll San Marco (PN)

SENIOR FEMMINILE

Cavataio Giada – Obbl. – 3588 ASD Fermignano Roller

Trentini Chiara – Obbl. – 830 ASD P. Spring Sez. Patt. (BO)

Galletti Rebecca – Obbl. – 395 ASD Skating Club Edenlandia (NA)

Ghiroldi Letizia – Lib. – 2929 ASD Scuola Pattinaggio Travagliato (BS)

Neri Francesca – Lib. – 981 ASD Frascati Skating Club (RM)

Zangoli Micol – Lib. – 1142 ASD Pol. Rinascita Sport Life (RN)

JUNIOR MASCHILE

Rossi Samuele – Obbl. – 3683 Pattinaggio Cornate D’Adda (MB)

Arminchiardi Davide – Obbl. – 1333 ASD Patt .Art. Murialdo Rivoli (TO)

Fabris Matteo – Obbl. – 181 ASD Patt. Art. Jolly Trieste (TS)

Marziliano Donato Mariano – Lib. – 2976 ASD Green Roller (BA)

Neri Lorenzo – Lib. – 981 ASD Frascati Skating Club (RM)

JUNIOR FEMMINILE

Lelli Arianna– Obbl. – 3004 ASD Magic Roller (BO)

Cocchi Desireè – Obbl. – 3222 ASD Primavera Prato (PO)

Guglielmini Chiara – Obbl. – 3275 ASD Fiorentina Pattinaggio (FI)

Bellagamba Clarissa – Lib. – 1717 AS. Scuola di Pattinaggio Musano (TV)

Marocchi Cecilia – Lib. – 2308 APD Fonte Roma Eur (RM)

JEUNESSE MASCHILE

Innocenti Luca – Obbl. – 3492 ASD Firenze Oltrarno Pattinaggio (FI)

Schiavoni Mirko – Obbl. – 3492 ASD Firenze Oltrarno Pattinaggio (FI)

Di Lauro Bibbiani Lorenzo – Obbl. – 3275 ASD Fiorentina Pattinaggio (FI)

Casella Giorgio – Lib. – 1355 ASD Club San Polo (TV)

JEUNESSE FEMMINILE

Belloni Gioia – Obbl. – 3683 Cornate D’Adda ASD (MB)

Buoso Chiara – Obbl. – 831 UP Calderara ASD (BO)

Niccolai Sophie – Obbl. – 492 ASD Firenze Oltrarno Pattinaggio

Soro Yene Corinna – Lib. – 3492 ASD Firenze Oltrarno Pattinaggio

Pieroni Viola – Lib. – 607 P. Pontedera Bientinese ASD

Vizzoni Rebecca – Lib. – 3998 ASD Rotellistica Camaiore (LU)

CADETTI MASCHILE

Trisciani Alessandro – Obbl. – 3514 ASD La Rocca Pattinaggio (SV)

Sacchetti Matteo – Obbl. – 831 U.P. Calderara ASD (BO)

Parasi Edoardo – Lib. – 3413 Olimpia Roller Team Ass. Sport. (SV)

CADETTI FEMMINILE

Roncarti Sofia – Obbl. – 830 ASD P. Spring Sez. Patt (BO)

Cerri Arianna – Obbl. – 3492 ASD Firenze Oltrarno Pattinaggio (FI)

Castelli Caterina – Obbl. 301 ASD Olimpia

Luppi Giada – Lib. – 3728 ASD Primavera dello Sport (FI)

Paronetto Sofia – Lib. – 1719 Scuola di Patt. Ar. Musano ASD (TV)

Informiamo, inoltre, che le gare del 10/11/ saranno trasmesse in diretta streaming sul sito della Federazione Sportiva Tedesca (DOSB) e che sarà, inoltre, possibile rivederle grazie ai podcast caricati sul sito della Federazione Sportiva Tedesca. Vai quindi su www.sportdeutschland.tv e cerca Deutschland Pokal o Rollkunstlauf. Nei giorni della manifestazione troverai il link diretto sulla Home Page del sito.

Per consultare il programma della manifestazione clicca qui.

Per consultare la lista degli atleti che prenderanno parte alla manifestazione clicca qui.

