Chamizo domina ed è terzo, bronzo anche per Kudiimagomedov Gli Europei di lotta si chiudono con tre medaglie azzurre

Roma, – Due medaglie di bronzo impreziosiscono il bottino azzurro nell’ultima giornata dei Campionati europei di lotta. A Kas, nei 74 kg, Franck Chamizo trionfa nella finale per il terzo posto surclassando lo slovacco Gulaev (10-0), mentre Shamil Kudiimagomedov, negli 86 kg, vince i recuperi e conquista la medaglia di bronzo superando il turco Erdin per 8-4. Le due medaglie vanno ad aggiungersi all’altro bronzo ottenuto nella categoria dei 60 kg della greco romana da Jacopo Sandron.

Non manca il rammarico in casa Italia, con Chamizo capace di mostrare ancora una volta una marcata superiorità tecnica che lascia ben sperare per il prossimo futuro: l’azzurro si è confermato fra i migliori anche nella nuova categoria di peso e può recriminare per l’esito della semifinale persa – per una distrazione a due decimi dal gong – contro il turco Demirtas, nuovamente sul gradino più alto del podio continentale. “Sono molto contento per il risultato, ho perso la semifinale per due millesimi, è c’è rammarico, ma sono contento di essere ancora una volta sul podio. L’unico che può battere Franck Chamizo è Franck Chamizo, sono felice di aver portato a casa un altro risultato importante”.

