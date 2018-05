Rugby: FIR – annullamento play-off e play-out Serie B

Roma – Il Campionato Italiano di Serie B 2017/18 promuoverà direttamente alla Serie A 2018/19 le prime due squadre classificate di ciascun girone al termine della stagione regolare corrente, senza la disputa dei play-off tra le seconde classificate come originariamente previsto, portando da sette a otto il numero di formazioni promosse nella categoria superiore per la stagione a venire.

E’ quanto determinato dalla delibera presidenziale FIR numero 19 pubblicata in data sul sito ufficiale di FIR, che annulla anche i play-out per determinare l’unica retrocessione prevista dalla Serie B alla Serie C.

La delibera presidenziale integrale è consultabile QUI

Com. Stam.