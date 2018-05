Podismo: Campionato Podistico Super Prestige a Terrasini

Terrasini (PA). La seconda prova del Campionato Podistico Super Prestige si svolgerà prossima 06 maggio ’18 in occasione della Corsa Maratonina Città di Terrasini km 21,100.

L’evento podistico organizzato dalla ASD Atletica Terrasini sotto l’egida della ACSI Sicilia Occidentalegiunto alla diciottesima edizione si pone tra le gare più amate dai podisti siciliani per i servizi offerti e l’ottimo allestimento.

Appuntamento alle ore 8,00 presso la Villa a Mare Lungomare Peppino Impastato a Terrasini (PA) dove alle 9,30 avverrà la partenza, tre giri per tutte le categorie per un totale di 21,100 km. Le iscrizioni dovranno pervenire a iscrizioni@speedpass.it , premiazioni per i primi tre di ogni fascia .

Il pacco gara , pettorale e chip elettronico potranno essere ritirati da sabato 05 dalle ore 09 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 19 e domenica 06 dalle ore 07 alle 08,30 presso la segreteria sita in Piazza Falcone e Borsellino (Piazza Municipio) , a tutti gli iscritti il Comitato Organizzatore omaggerà una maglia tecnica personalizzata e per tutti gli atleti che taglieranno il traguardoi una meravigliosa medaglia.

Tra gli altri saranno presenti a Terrasini, con il loro gazebo, gli organizzatori della terza prova del Campionato Super Prestige il Trofeo Podistico SECURPOL Italia 15km in programma a Palermo il prossimo 02 giugno , lo staff della ASD Polisportiva Pegaso Athletic che offrirà tutte le informazioni sull’ evento palermitano.

Info su www.acsisiciliaoccidentale.it www.biorace.it

Com. Stam.