Europei di lotta: Chamizo brilla anche nella nuova categoria dei 74 kg La finalissima sfuma per due decimi di secondo, domani caccia al bronzo

Roma, – Franck Chamizo conquista la finale per la medaglia di bronzo agli Europei di lotta. L’atleta azzurro – già campione mondiale e campione europeo dei 70 kg e prima ancora campione europeo e mondiale e bronzo olimpico nei 65 kg – nella nuova categoria di peso dei 74 kg continua il suo percorso esaltante, frenato unicamente in semifinale dal campione in carica Soner Demirtas, già vincitore in due occasioni. Il turco si è imposto per 4-3, portando a compimento l’azione del sorpasso a due decimi di secondo dal gong finale.

Chamizo ha confermato tutte le sue qualità, iniziando con un netto successo nei confronti del georgiano Kentchadze per 9-4 e superando – nei quarti di finale – il russo Tsabolov, vice-campione del mondo, spazzato via dalla materassina con un 5-0 perentorio. Nella semifinale, l’azzurro non è riuscito a superare l’ostacolo del turco Demirtas che centra così la sua terza finale consecutiva della manifestazione continentale.

Nella giornata di Chamizo affronterà nella finale per il terzo posto (diretta su RaiPlay a partire dalle ore 17 – lunedì in differita su Rai Sport dalle 14.20 alle 16.20) un avversario che arriverà dai ripescaggi mentre, nella categoria degli 86 kg, Shamil Kudiiamagomedov cercherà di risalire la corrente dai ripescaggi per conquistare un posto nella finale per il bronzo.

Com. Stam.