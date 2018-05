Trofeo BMW | La Lunga Bolina & Coastal Race 2018 – La festa finale

Una vera festa quella che si è svolta ieri sera nelle prestigiose sale del Circolo Canottieri Aniene di Roma. Molti dei partecipanti al Trofeo BMW – La Lunga Bolina & Coastal Race 2018 sono intervenuti e ad attenderli ancora una volta la caratteristica coreografia dell’evento contraddistinta quest’anno dalla presenza dello sponsor BMW Roma.

Alessandro Maria Rinaldi, responsabile della vela d’altura del circolo organizzatore ha aperto la cerimonia di premiazione ringraziando i numerosi presenti e tutti i partecipanti alla regata. Per gli onori di casa ha dato la parola al presidente del C.C.A. Massimo Fabbricini che ha ricordato l’importanza della vela d’altura per il sodalizio romano, da sempre impegnato nelle classi olimpiche con momenti di grande eccellenza. Per l’occasione era presente l’attuale velista di punta del circolo Caterina Banti.

Grande soddisfazione per lo sponsor BMW Roma nelle parole del marketing manager Alessandro Sparvoli, che nel suo intervento ha sottolineato l’importanza della vela per il brand rappresentato. Anche negli interventi delle istituzioni del mondo della vela, Fabrizio Gagliardi, presidente Uvai e Giuseppe D’Amico, presidente IV Zona Fiv, è stato dato risalto agli importanti risultati raggiunti dalla manifestazione.

Dopo una breve parentesi di Nicola Granati, responsabile della sezione vela di Marevivo, ha preso la parola il general manager della Lunga Bolina Roberto Emanuele de Felice che ha ringraziato tutti gli armatori, le istituzioni, i circoli collaboratori, le strutture portuali e lo sponsor, sottolineando quanto il lavoro sinergico di tutti sia la chiave di lettura giusta per la riuscita di un grande evento. Ha poi condotto tutte le premiazioni della Coastal Race prima e della Lunga Bolina dopo alternando nella distribuzione dei numerosi premi tutte le autorità intervenute.

Alla fine della premiazione l’equipaggio di Tevere Remo Mon Ile, indiscusso mattatore per il secondo anno consecutivo de La Lunga Bolina, ha voluto ricordare il proprio successo con una foto di gruppo con il presidente C.C.A. Massimo Fabbricini che mostra il guidone del RCC Tevere Remo. Un’immagine che rappresenta nel miglior modo la sinergia positiva tra circoli sportivi.

Va all’Aniene su RideCosì II di Alessandro M. Rinaldi, con Matteo Aglietti e Andrea Simi, il Trofeo Coastal Race sui monotipi Este24.

I premiati:

COASTAL RACE DOPO DUE PROVE

1° Classificato – RIDECOSI’ II – ALESSANDRO RINALDI – C.C. ANIENE

2° Classificato – ESTERINA – MARCO BRINATI – C.N. GUGLIELMO MARCONI

3° Classificato – √THETIS – PIETRO LOCATELLI – Y. C COSTA SMERALDA

COASTAL RACE DAY 1

1° Classificato – RIDECOSI’ II – ALESSANDRO RINALDI – C.C. ANIENE

CLASSE 0-1 IRC

1. TEVERE REMO MON ILE – GIANROCCO CATALANO – R. C. C. TEVERE REMO

2. PIERSERVICE LUDUAN – ENRICO DE CRESCENZO – C.N.V. ARGENTARIO

3. LISA K – GIOVANNI DI VINCENZO – C. N. PESCARA

CLASSE 2 IRC

1. ANDROMEDA – MICHELE MANZONI – C. N. VARAZZE

2. O’ GUERRIERO – CIOFANI/ CVR ANEMOS – C. V. FIUMICINO

3. PROSPETTICA – GIACOMO GONZI – C. N. SCARLINO

CLASSE 3 IRC

1. CHESTRESS – GIORGIO ANSERINI E LEONARDO PETTI – Y. C. ITALIANO

2. WHISKY ECHO – VALERIO BRINATI – C. V. FIUMICINO

3. GUARDAMAGO – MASSIMO PIPARO – C. N. CAPODIMONTE

CLASSE 4-5 IRC

1. TAZ UNICASIM – MAURIZIO GRANDONE – COMPAGNIA DELLA VELA SALERNO

2. TAKE FIVE – STEFANO RUSCONI – Y.C ITALIANO

3. GASTONE – SANDRO SPALLOTTA – C. V. FIUMICINO

CLASSE 0 ORC

1. PIERSERVICE LUDUAN – ENRICO DE CRESCENZO – C.N.V.ARGENTARIO

2. LISA K – GIOVANNI DI VINCENZO – C. N. PESCARA

3. MILU’ III – ANDREA PIETROLUCCI – C. V. FIUMICINO

CLASSE 1 ORC

1. TEVERE REMO MON ILE – GIANROCCO CATALANO – R.C.C.TEVERE REMO

2. VAI MO’ – VINCENZO DE FALCO – CIRCOLO VELA ERIX

3. MUZIKA 2 – SIMONE TAIUTI – Y. C. PUNTA ALA

CLASSE 2 ORC

1. ANDROMEDA – MICHELE MANZONI – C. N. VARAZZE

2. TSUNAMI – MATTEO RANUCCI/LAURA ORSOLINI – C. N. RIVA DI TRAIANO

3. JSTORM – GUIDO TABELLINI – C. N. VARAZZE

CLASSE 3 ORC

1. CHESTRESS – GIORGIO ANSERINI E LEONARDO PETTI – Y.C. ITALIANO

2. STUPEFACENTE MARINA D’ARECHI – ANTONELLO STANZIONE – LN SALERNO

3. LOLI FAST – DAVIDE PAIOLETTI – SEZIONE VELICA ANZIO

CLASSE 4-5 ORC

1. TAZ UNICASIM – MAURIZIO GRANDONE – COMPAGNIA DELLA VELA SALERNO

2. TAKE FIVE – STEFANO RUSCONI – Y.C ITALIANO

IRC X2

1. PROSPETTICA – GIACOMO GONZI – C.N. SCARLINO

2. LANCILLOTTO – ADRIANO ADDOBBATI – NAUTICLUB CASTELFUSANO

3. CATTY SARK – FRANCESCO BUONFANTINO – C R. VELA ITALIA

ORC X2

1. JSTORM – GUIDO TABELLINI – C. N. VARAZZE

2. PROSPETTICA – GIACOMO GONZI – C. N. SCARLINO

3. LIBERTINE – MARCO PAOLUCCI – C. N. RIVA DI TRAIANO

1. OVERALL ORC e IRC. TEVERE REMO MON ILE – GIANROCCO CATALANO – R. C .C. TEVERE REMO

2. OVERALL ORC e IRC. PIERSERVICE LUDUAN – ENRICO DE CRESCENZO – C.N.V. ARGENTARIO

3. OVERALL ORC. VAI MO’ – VINCENZO DE FALCO – CIRCOLO VELA ERIX

3. OVERALL IRC. CHESTRESS – GIORGIO ANSERINI E LEONARDO PETTI – YACHT CLUB ITALIANO

TROFEO CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE – LINE HONOUR

LISA K – GIOVANNI DI VINCENZO – C. N. PESCARA

TROFEO BMW ROMA – LINE HONOUR X2

LIBERTINE – MARCO PAOLUCCI – C. N. RIVA DI TRAIANO

COPPA FRANCESCO CARAVITA DI TORITTO equipaggio più giovane

PIERSERVICE LUDUAN – ENRICO DE CRESCENZO – C.N.V.ARGENTARIO

TROFEO CHALLENGER LEGA ITALIANA VELA riservato al miglior circolo

CIRCOLO NAUTICO VARAZZE

