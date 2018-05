Campagna di reclutamento arbitrale con il sostegno dell’AIAP

Petrucci: “Una tradizione d’eccellenza e l’occasione per giocare a basket in un altro ruolo”

Tedeschi: “Fare l’arbitro ha un’importante valore educativo”

#IoArbitro – Prova anche Tu è la nuova campagna di reclutamento arbitri della Federazione Italiana Pallacanestro. La campagna ha inizio questo fine settimana, in previsione dei corsi del prossimo autunno, e viene presentata sui campi dei Campionati nazionali maschili e femminili dove gli arbitri entreranno indossando una maglia ad hoc per l’iniziativa.

“La scuola arbitrale italiana ha una grande tradizione di eccellenza ed ogni anno ci dà grandi soddisfazioni in campo internazionale –afferma il presidente FIP Giovanni Petrucci- Una tradizione che può essere confermata anche dalla possibilità di avere una base di praticanti quanto più ampia possibile. In questo senso lanciamo la campagna di reclutamento #IoArbitro – Prova anche Tu, riservata ai ragazzi e alle ragazze dai 13 ai 30 anni, che è assolutamente gratuita e che permette, a livello regionale, di continuare a giocare nella propria squadra di appartenenza. E’ un’occasione per giocare a basket in un altro ruolo, sicuramente importante, interessante e divertente.”

“Fare l’arbitro ha un’importante valore educativo, per se stessi e per le altri componenti del gioco –spiega Stefano Tedeschi, commissario straordinario del Comitato Italiano Arbitri- Il materiale didattico preparato dal coordinatore del settore giovanile del CIA Marco Vita e dai suoi collaboratori permetterà un reclutamento più incisivo e capillare in tutte le regioni italiane. Il reclutamento arbitrale è un momento importante ed è sviluppato lungo le direttrici del fare sport, divertendosi nel rispetto delle regole e dei nostri valori.”

Alla Campagna #IoArbitro – Prova anche Tu, realizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana Arbitri Pallacanestro, hanno aderito la Legabasket Serie A, la Lega Nazionale Pallacanestro e la Legabasket Femminile.

Il video di presentazione della campagna, disponibile all’url https://youtu.be/sAJ-Lr0U3xs è stato realizzato con la partecipazione del giovane arbitro Matteo Vitali e la collaborazione dell’arbitro di serie A Roberto Begnis e degli azzurri Amedeo Della Valle e Cecilia Zandalasini.

Per tutte le informazioni e per partecipare ai corsi arbitrali: www.fip.it/cia.

Com. Stam.