CDM paraciclismo: Oro di Cecchetto nella crono a Ostenda

Subito nove medaglie per l’Italia nella prima giornata dedicata alle gare contro il tempo

Ostenda (BEL) (3/05) – È scattata ieri con le gare a cronometro la prima prova stagionale della Coppa del Mondo su strada di Ciclismo Paralimpico.

Oltre 350 atleti al via in rappresentanza di 38 Nazioni con la partecipazione dei migliori atleti paralimpici delle specialità previste. Quattro giornate di gara fino a domenica pomeriggio che vedrà , come di consueto, il gran finale con la spettacolare cronostaffetta handbike del Team Relay

Ottimo il bottino azzurro nella giornata inaugurale con un oro, 5 argenti e 3 bronzi in attesa delle altre gare di oggi che chiuderanno la sessione a cronometro per le altre categorie

Paolo Cecchetto (MH2) ha conquistato la vittoria precedendo il canadese Moreau di 20 secondi e l’altro azzurro Federico Mestroni, bravissimo in una categoria che ha visto in gara 37 partecipanti.

Argento invece per Alex Zanardi (MH5), Luca Mazzone (MH2), Fabrizio Cornegliani e Francesca Porcellato (WH3) .

13 secondi il distacco di Zanardi dall’olandese De Vries mentre per Mazzone la differenza col vincitore Groulx (USA) è stata più marcata (circa 37 secondi come quella inflitta dall’altra statunitense Dana alla Porcellato)

Al suo esordio assoluto in maglia azzurra nell’Handbike internazionale, Ana Maria Vitelaru riesce a salire subito sul podio nella Cat WH5 con un ottimo bronzo dietro l’olandese De Vaan e le tedesca Eskau.

Infine secondo e terzo posto nel triciclo (MT1) per Leonardo Melle e Fabrizio Farroni nella gara vinta con autorità dal ceko Jiri Hindr.

Fabrizio Farroni ha corso , dopo l’ultima visita di classificazione funzionale, nella MT 1, dopo aver militato per diversi anni nella MT2.

Oggi si concludono le gare a cronometro con i ciclisti ed i tandem.

Comunicazione FCI

MEDAGLIE DEGLI AZZURRI

ORO : Paolo Cecchetto MH3 Crono

ARGENTO: Francesca Porcellato WH3 Crono

Luca Mazzone MH2 Crono

Alessandro Zanardi MH5 Crono

Fabrizio Cornegliani MH1 Crono

Leonardo Melle MH1 Crono

BRONZO: Federico Mestroni MH3 Crono

Ana Maria Vitelaru WH5 Crono

Fabrizio Farroni MT1 Crono

Com. Stam.