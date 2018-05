Rugby:Eccellenza, designati gli arbitri delle semifinali play-off di ritorno

Roma – Sarà il bresciano Andrea Piardi a dirigere il ritorno della prima semifinale play-off di Eccellenza tra Petrarca Padova e Fiamme Oro Rugby. Al “Memo Geremia” di Padova, sabato 5 alle 16, il XV di Andrea Marcato forte del 36-27 dell’andata ha la ghiotta opportunità di centrale la finale e di proseguire la lotta per il titolo tra le mura amiche il 19 maggio (la finale di campionato si disputerà in casa della squadra finalista che nella regular season ha ottenuto il miglior piazzamento).

Domenica 6 alle 17 sarà il turno della seconda semifinale di Eccellenza tra Patarò Calvisano e FEMI-CZ Rovigo. Al “Pata Stadium” il padovano Giuseppe Vivarini dirigerà la partita che metterà in palio il secondo posto per la finale di campionato. I campioni d’Italia in carica proveranno a sfruttare il fattore campo per ribaltare il passivo di 12-9 dell’andata e continuare la lotta per il titolo. Entrambe le partite, in cui la direzione arbitrale sarà ampliata con la presenza del quinto uomo come nella gara di andata, saranno trasmesse in diretta su therugbychannel.it.

Questo il programma dell’Eccellenza:

Eccellenza – semifinali ritorno play-off – 05.05.2018 – ore 16 – diretta therugbychannel.it

Petrarca Padova v Fiamme Oro Rugby

Arb. Andrea Piardi (Brescia)

TMO Stefano Roscini (Milano)

AA1 Gianluca Gnecchi (Brescia), AA2 Simone Boaretto (Rovigo)

Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza)

Quinto Uomo: Nicola Franzoi (Venezia)

Eccellenza – semifinali ritorno play-off – 06.05.2018 – ore 17 – diretta therugbychannel.it

Patarò Calvisano v FEMI-CZ Rovigo

Arb. Giuseppe Vivarini (Padova)

TMO Stefano Pennè (Lodi)

AA1 Claudio Blessano (Treviso), AA2 Luca Trentin (Lecco)

Quarto Uomo: Riccardo Salafia (Milano)

Quinto Uomo: Eugenio Pasquale Scrimieri (Milano)

Questo il programma arbitrale delle Semifinali di Serie A:

Serie A – semifinali andata play-off – 06.05.2018 – ore 15.30

Verona Rugby v Sitav Rugby Lyons

Arb. Marius Mitrea (Udine)

AA1 Federico Boraso (Rovigo), AA2 Stefano Rebuschi (Rovigo)

Quarto Uomo: Vittorio Favero (Treviso)

Cus Genova v Valsugana Padova

Arb. Matteo Liperini (Livorno)

AA1 Manuel Bottino (Roma), AA2 Gabriel Chirnoaga (Roma)

Quarto Uomo: Giacomo Giovanelli (La Spezia)

Questo il programma arbitrale della XVIII giornata di Serie A Femminile:

Serie A femminile – XVIII giornata – Girone 1 – 06.05.2018 – ore 13.30

Iniziative Villorba v Rugby Colorno

Arb. Marco Panin (Rovigo)

Ore 15.30

Valsugana Padova v Rugby Riviera 1975

Arb. Nelu Daniel Romascu (Milano)

Rugby Monza 1949 v Cogoleto

Arb. Beatrice Smussi (Brescia)

Itinera Cus Torino v Benetton Treviso

Arb. Mario Forleo (Torino)

Verona Rugby v Chicken Cus Pavia

Arb. Francesca Giuliani (Milano)

Serie A femminile – XVIII giornata – Girone 2 – 06.05.2018 – ore 12.30

Old Napoli v Cus Ferrara

Arb. Maria Giovanna Pacifico (Benevento)

Rugby Bologna 1928 v Montevirginio

Arb. Barbara Guastini (Prato)

Ore 14.00

Frascati Rugby Club 2015 v Cus Pisa

Arb. Domenico Gargiulo (Napoli)

Ore 15.30

I Puma Bisenzio v Torre Del Greco

Arb. Vanessa Bertini (Livorno)

Donne Etrusche v Belveneroverdi

Arb. Paolo Acciari (Perugia)

