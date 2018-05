Rugby: Lo Zebre Rugby Club rinnova coi due centri della Nazionale Bisegni e Castello

Parma, – La società bianconera è lieta di annunciare il rinnovo del contratto con i due Azzurri Giulio Bisegni e Tommaso Castello. I due trequarti, convocati dall’Italia per il tour in Giappone , hanno infatti deciso di prolungare di ulteriori due anni la loro carriera nella franchigia federale con sede a Parma.

Giulio Bisegni ha indossato per la prima volta la maglia zebrata nella stagione 2013/2014, al secondo anno della storia celtica delle Zebre Rugby, in qualità di “permit player” in forza alla S.S. Lazio Rugby 1927. A partire dalla stagione successiva, Bisegni è poi entrato a far parte a tutti gli effetti del club bianconero, con il quale attualmente annovera complessivamente 67 presenze ufficiali, al netto di incontri in campionato celtico e in coppa europea in quattro stagioni. La carriera di Bisegni comincia nel Frascati Rugby, società della sua città natale. Nel 2011, il suo passaggio alla S.S. Lazio 1927, club per il quale Giulio ha disputato tre stagioni fino al 2014, intervallando l’ultima tra Roma e Parma. A livello nazionale Bisegni ha indossato la maglia della selezione Under 17, Under 20, Emergenti ed infine anche quella della Nazionale maggiore, facendo il suo debutto il a Twickenham nel 2° turno del Sei Nazioni contro l’Inghilterra. Ad sono 9 i caps complessivamente collezionati dal centro bianconero con Parisse e compagni, l’ultimo dei quali lo scorso 17 a Roma, nella gara conclusiva del Sei Nazioni 2018, persa 27 a 29 contro la Scozia.

Tommaso Castello è originario di Genova, città che ha rappresentato in qualità di giocatore con la maglia del CUS Genova. Con il club ligure Castello ha disputato le prime stagioni della sua carriera, dalle giovanili sino al 2011, anno in cui avviene il suo trasferimento al Rugby Calvisano, con il quale Castello ha vinto tre Campionati Italiani d’Eccellenza (2011/2012, 2013/2014 e 2014/2015) e due Trofei Eccellenza (2011/2012 e 2014/2015). Nel 2015/2016, durante l’ultima stagione nella società giallonera, Tommaso è stato anche autore delle sue prime quattro gare in Guinness PRO12 con le Zebre Rugby in qualità di “permit player” per poi trasferirsi definitivamente nella franchigia di base a Parma nell’estate 2016. Divenuto quest’anno capitano dei bianconeri, il centro genovese vanta in totale 42 presenze ufficiali negli impegni in campionato celtico e in coppa europea della franchigia federale. Leader naturale, Castello ha anche guidato la Nazionale Italiana Emergenti, dopo aver conosciuto un’esperienza con la selezione Under 20. L’ arriva infine il suo esordio con gli Azzurri a Santa Fé in Argentina, nel test match vinto dai Pumas per 30 a 24. Attualmente, il numero 12 genovese ha vestito la maglia azzurra della nazionale maggiore in 10 occasioni ufficiali; l’ultima il nel 5° turno del Sei Nazioni.

Andrea De Rossi –team manager della franchigia federale- plaude al rinnovo dei due centri: “Annunciamo altri due rinnovi importanti sia in chiave franchigia federale che in chiave nazionale, dopo una stagione di riconferme per entrambi con la maglia zebrata e con quella Azzurra. Anche per le prossime stagioni il reparto dei centri delle Zebre vedrà tanta concorrenza, leadership e fisicità, fattori in grado di alzare ulteriormente il livello di competizione e di prestazioni sia in allenamento che nelle gare. Ringrazio i due giocatori a nome mio e della società per aver creduto nel progetto tecnico e societario”.

La scheda di Bisegni:

Nome: Giulio

Cognome: Bisegni

Nato a: Frascati (ITA)

Il:

Altezza: 180 cm

Peso: 83 kg

Ruolo: centro

Honours: Italia, Emergenti, U20, U18, U17

Caps: 9

Presenze in Guinness PRO14: 57

Presenze in EPCR Champions Cup: 1

Presenze in EPCR Challenge Cup: 9

Club Precedenti: Lazio Rugby 1927, Frascati Rugby

Instagram: giuliobisegni

La scheda di Castello:

Nome: Tommaso

Cognome: Castello

Nato a: Genova (ITA)

Il: 14/08/1991

Altezza: 183 cm

Peso: 100 kg

Ruolo: centro

Honours: Italia, Emergenti (capitano), U20

Caps: 10

Presenze in Guinness PRO14: 36

Presenze in EPCR Champions Cup: 3

Presenze in EPCR Challenge Cup: 15

Club Precedenti: Cus Genova, Rugby Calvisano

Instagram: tommy_caste

