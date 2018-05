GOLF PGA Tour: Francesco Molinari e Tiger Woods al Wells Fargo

Eurotour: E. Molinari e Paratore difendono i colori azzurri nel GolfSixes, un torneo dalla formula innovativa dove per la prima volta saranno in campo due squadre femminili e una mista formata da Thomas Bjorn e da Catriona Matthew, capitani delle formazioni europee di Ryder Cup e di Solheim Cup

Francesco Molinari, costretto a una breve pausa soprattutto per misura prudenziale a causa di un incidente alla spalla, torna in campo nel Wells Fargo Championship (3-6 maggio), torneo del PGA Tour che avrà luogo al Quail Hollow Club di Charlotte nel North Carolina.

Nell’occasione riprende anche Tiger Woods dopo l’ultima apparizione nel Masters che non è andato come nelle sue aspettative (32°), ma che era stato preceduto da due ottime prestazioni (2° Valspar Championship, 5° A. Palmer Invitational). E’ l’ottava gara che l’ex numero uno mondiale, risalito tra i “top 100” del World Ranking (93°), disputa dopo il suo ritorno all’attività.

Nel field Rickie Fowler, Phil Mickelson, Patrick Reed, Bryson DeChambeau, Keegan Bradley, Brooks Koepka, fermato per qualche mese da un infortunio, i nordirlandesi Rory McIlroy e Graeme McDowell, il giapponese Hideki Matsuyama, gli australiani Jason Day e Adam Scott. Tra gli altri giocatori europei il tedesco Martin Kaymer e gli inglesi Paul Casey, Tommy Fleetewood e Tyrrell Hatton. Difende il titolo Brian Harman.

Deve ancora decollare la stagione di Francesco Molinari, che fino ad ora ha offerto prestazioni altalenanti. E’ sembrato in crescita al Masters, dove è giunto 20° al momento suo miglior risultato, a parte l’ottavo posto nel World Challenge, che non è evento ufficiale del circuito. Poi però la spalla lo ha obbligato a fermarsi e pertanto sarà importante questo test per verificare le sue condizioni fisiche e di forma. Il montepremi è di 7.700.000 dollari.

Il torneo su Sky – Il Wells Fargo Championship andrà in onda in diretta su Sky. Prima giornata: giovedì 3 maggio, dalle ore 21 alle ore 24 (Sky Sport 2 HD).

EDOARDO MOLINARI E RENATO PARATORE DIFENDONO I COLORI AZZURRI NEL GOLFSIXES – Edoardo Molinari e Renato Paratore difendono i colori azzurri nel GolfSixes (5-6 maggio), seconda edizione di un torneo dalla formula innovativa in cui si privilegiano lo spettacolo, con incontri match play su sei buche, e il contatto diretto tra pubblico e protagonisti.

Per la prima volta una coppia mista – Ulteriore novità, rispetto allo scorso anno, la presenza di due squadre femminili e di una, l’European Captains, formata dal danese Thomas Bjorn, condottiero europeo alla prossima Ryder Cup, e dalla scozzese Catriona Matthew, capitata della selezione continentale di Solheim Cup, team che passerà alla storia essendo la prima volta che una compagine mista partecipa a un evento ufficiale.

Si gioca sul percorso del Centurion Club di St. Albans, a nord di Londra in Inghilterra, con sedici squadre di due giocatori divise in quattro gironi. Nella prima giornata ognuna delle quattro formazioni di ciascun gruppo affronterà le altre tre con formula greensome (tee shot di entrambi i concorrenti che poi sceglieranno la pallina posizionata meglio, completando la buca con un colpo ciascuno). Per la graduatoria saranno assegnati tre punti per la vittoria, uno per il pari e zero per la sconfitta. Le prime due compagini classificate di ogni gruppo (in caso di parità conterà la differenza tra buche acquisite e perse) si contenderanno il titolo nella seconda giornata, con match a eliminazione diretta che porteranno alle finali per il primo e per il terzo posto. In questa fase, in caso di parità, si procederà a uno spareggio per designare il vincitore.

Gli azzurri – L’Italia è stata inserita nel Gruppo 2 insieme a Francia (Mike Lorenzo Vera-Romain Wattel), Scozia (Scott Jamieson-Richie Ramsay) e Irlanda (Paul Dunne-Gavin Moynihan), che gli azzurri affronteranno nell’ordine. A dare il via al torneo sarà una delle due coppie femminili, l’European Women (Carlota Ciganda-Melissa Reid) opposta agli Stati Uniti (Daniel Im-David Lipsky). Per l’altra formazione, l’England Women (Georgia Hall-Charley Hull), sarà derby con l’Inghilterra (Eddie Pepperell-Matt Wallace). L’European Captains si batterà contro la Spagna (Pablo Larrazabal-Adrian Otaegui). Difendono il titolo i danesi Thorbjorn Olesen e Lucas Bjerregaard. Il montepremi è di un milione di euro. La gara sarà preceduta dalla GolfSixes Celebrity Pro-Am, a cui prenderanno parte numerose personalità appassionate di golf.

Diretta su Sky – Il GolfSixes verrà teletrasmesso in diretta da Sky. Prima giornata: sabato 5 maggio, dalle ore 15 alle ore 19 (Sky Sport 2 HD).

