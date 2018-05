Compak Sporting Europeo a Cipro per gli azzurri di Spada In gara a Larnaca da oggi fino a domenica 6 maggio

La Squadra Azzurra di Compak Sporting inizia oggi la sua avventura al 24° Campionato Europeo della specialità. A guidare la delegazione italiana, già in terra cipriota dallo scorso 30 aprile, sarà il Commissario Tecnico Veniero Spada che, sulle pedane del Larnaka Shooting Club dovrà accompagnare i suoi tiratori e le sue tiratrici nel lungo e difficile percorso della gara a 200 piattelli, in programma da oggi fino a domenica 6 maggio

A volare alla volta dell’isola del Mediterraneo orientale sono stati i Senior Marco Battisti di Monteciccardo (PU), Michael Spada di Fabro (TR) e Daniele Valeri di Spoleto (PG), le Ladies Martina Maruzzo di Nanto (VI), Magda Mornoni di Urbino e Alessia Panizza di Lierna (LC), gli Junior Cristian Camporese di Padova, Michael Nesti di Pistoia (PT) e Alessandro Tonini di Fucecchio (FI), i Senior (ex Veterani) Claudio Moretti di Rimini, Pier Giovanni Nesti di Pistoia e Carlo Sestini di Empoli, i Veterani (ex Super Veterani) Gian Mario Ferrari di Zanica (BG), Enzo Gibellini di Borgosesia (VC) e Giovanni Zamboni di Gavardo (BS) ed, infine, Ottorino Rovetta di Bedizzole (BS) per il comparto dei Super Veterani.

“Partiamo per Larnaca determinati a fare del nostro meglio – ci ha spiegato Spada prima di lasciare l’Italia – Avremo l’onore di difendere i titoli conquistati lo scorso anno da Martina Maruzzo tra la Ladies e quello di Mauro Bosi tra i Senior e cercare di migliorare l’ottimo bottino con cui tornammo dalla Polonia (2 ori, 2 argenti e 5 bronzi. Ognuno dei componenti del team ha nelle canne punteggi da medaglia, quindi ce la giocheremo fino all’ultimo piattello”.

Com. Stam.