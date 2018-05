Campionato del Mondo Giovanile TT:Racing in Cina

TT:R YOUTH WORLD CHAMPIONSHIPS YOG QUALIFICATION EVENT

Inaugurato ufficialmente qualche ora fa a Boao, Qionghai, in Cina, il 2018 TT:R Youth World Championships YOG Qualification Event, Campionato del Mondo giovanile di TT:Racing valido per la qualificazione ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires. Da domani fino a martedì 8 maggio si disputeranno gli slalom ad eliminazione/flotta completa/metà flotta, con in programma quattro batterie per divisione al giorno.

I risultati del Campionato Mondiale Giovanile saranno importantiper la qualificazione a partecipare agli Youth Olympic Games che si terranno in Argentina, a Buenos Aires, dal 6 al 18 ottobre 2018: saranno assegnati qui altri 7 posti per 7 Nazioni.

L’Italia ha già conquistato la qualifica nella categoria ragazze, con la vittoria diSofia Tomasoni (CV Hang Loose) al Campionato Europeo di Dakhla in Marocco lo scorso febbraio, e sarà qui quindi per conquistare anche la qualifica dei ragazzi, oltre che per la ranking interna alla squadra.

Presenti in Cina ben 11 giovani kiteboarder italiani nati tra il 2000 ed il 2003, di cui 6 convocati dalla Federazione Italiana Vela.

Le ragazze:

Irene Tari – CV Porto Civitanova

Sveva Sanseverino – WC Cagliari

Sofia Tomasoni – CV Hang Loose

Chiara Adobati – CC Garda

Alice Ruggiu – CV Crotone

Maggie Eileen Pescetto – YC Italiano

I ragazzi:

Lorenzo Boschetti – CV Cesenatico

Alessandro Omar Caruso – Point Break Fregene

Romeo Marrero Dante – CV Crotone

Matteo Dorotini – Maselli Kite School ASD

Francesco Clausi – CV Crotone

Presenti in Cina anche il direttore tecnico giovanile Alessandra Sensini ed il tecnico federale Simone Vannucci con l’obiettivo di monitorare le prestazioni individuali, ed offrire un riferimento a terra prima e dopo le regate.

Domani alle 10 ora locale (Italia +7h) il primo segnale di avviso e le regate potranno proseguire con le eliminazioni delle diverse divisioni, fino alle 19.

Per seguire l’evento il sito uffciale e la pagina facebook saranno i canali migliori.

Com. Stam.