Vicenza vince anche in gara3 delle semifinali playoff e vola in Finale. Verona vince e porta la serie sul 2-1

Gara-3 delle Seminali dei Play Off Scudetto della Serie A del Campionato Italiano di Hockey Inline Maschile vede i Diavoli Vicenza vincere ancora contro il Cittadella HP, serie sul 3-0 e Finale per i vicentini, e la sconfitta del Milano Quanta ad opera del CUS Verona, che porta così la serie sul 1-2. I vicentini si impongono per 11-7 mentre i veronesi chiudono il match sul 6-4.

Semifinale – Gara-3 – HC Milano Quanta vs Zardini Etichette CUS VeronaGli scaligeri partono forte e vanno a segno con Crivellari al minuto 4’42” e poi con Stevanoni a 12’45”, ma il vantaggio del CUS Verona non dura molto. Infatti, prima Delfino accorcia al minuto 16’07” e poi Belcastro pareggia i conti al 23’04”. Il primo tempo si chiude in pratica qui. Sul campo meneghino la svolta avviene nel secondo tempo dove gli scaligeri vanno a segno ben quattro volte contro le due dei milanesi. Al 32’42” il goal di Frizzera riporta avanti gli scaligeri, ma nemmeno un minuto dopo, a 33’15”, Barsanti riporta di nuovo il punteggio sulla parità. Qualche minuto dopo, al 41’15”, Ferrari illude i meneghini segnando la rete del momentaneo vantaggio. Vantaggio che dura poco meno di due minuti. Infatti, al minuto 43’19” Crivellari riporta il punteggio in parità e poco dopo prima Frizzera, al 46’23”, e poi lo stesso Crivellari, al 49’44”, fissano il punteggio sul 4-6 Finale. La vittoria degli scaligeri porta così la serie sul 2-1. Prossimo appuntamento Sabato 5 per Gara-4.

Semifinale – Gara-3 – A.S.D.Cittadella Hockey Pattinaggio vs Diavoli Vicenza

I Diavoli Vicenza portano a casa anche Gara-3 senza troppi patemi d’animo e accedono quindi alla Finale Scudetto. Una partita questa meno equilibrata di quella vista scorso sulla pista vicentina e che ha visto i Diavoli Vicenza imporsi con i parziali di 3-5 nel primo tempo e 4-6 nel secondo. Il Cittadella HP parte subito forte e con Dal Ben, in pochi minuti, segna una doppietta, 5’18” e 9’26”. Loncar accorcia le distanze per i vicentini al minuto 11’30”, ma a 18’20” Spain allunga ancora per il Cittadella HP. I Diavoli Vicenza non ci stanno, vogliono la Finale, e si rilanciano in attacco. In poco meno di due minuti i vicentini riescono a ribaltare il risultato e incanalano la gara su binari a loro favorevoli. I Diavoli Vicenza, infatti, vanno a segno con Simsic, 19’36”, Roffo, 19’57”, Sotlar, 20’43”, e ancora Loncar, 21’28”. Il secondo tempo si apre con ritmi alti, così come si era chiuso il primo. Assistiamo, infatti, ad un bel botta e risposta tra le due formazioni con quattro reti in quattro minuti, due per parte. Vanno a segno per il Cittadella HP Spain, 25’32”, e Tomasello, 28’55”, mentre per i Diavoli Vicenza Zerdin, 26’11”, e Corradin, 29’38”. I Diavoli Vicenza non si accontentano del risultato e si lanciano ancora in attacco per chiudere il match. L’insistenza dei vicentini si concretizza con le reti di Roffo, 30’45”, e Zerdin, 32’21”. Il secondo tempo, però, non si chiude qui e le due squadre regalano ancora spettacolo dando vita ad un altro botta e risposta, altre due reti a testa. Per il Cittadella HP segnano Spain, 34’47”, e Tomasello, 46’14”, mentre per i Diavoli Vicenza Simsic, 39’47”, e Zerdin, 47’46”. Il match si chiude in pratica qui e i Diavoli Vicenza conquistano l’accesso alla Finale.

Gara-3 – Semifinali Play Off Scudetto – Martedì

Ore 19. Milano Quanta-Cus Verona 4-6 (2-2)

Ore 19. Cittadella-Diavoli Vicenza 7-11 (3-5)

Gara-2 – Semifinali Play Off Scudetto – Sabato

Ore 20. Cus Verona-Milano Quanta 2-6 (1-3)

Ore 18. Diavoli Vicenza-Cittadella 4-1 (1-0)

Gara-1 – Semifinali Play Off Scudetto – Mercoledì

Ore 19. Milano Quanta-Cus Verona 4-0 (4-0)

Ore 19 Cittadella-Diavoli Vicenza 3-8 (1-4)

Le semifinali si giocheranno: mercoledì 25 aprile, sabato 28 aprile, martedì 1 maggio, sabato 5 maggio e martedì .

Le finali si disputeranno: sabato 12 maggio, mercoledì 16 maggio, sabato 19 maggio, mercoledì 23 maggio e sabato .

Le semifinali e le finali si giocheranno al meglio delle cinque gare. Tutte le partite dei play off scudetto non possono finire in parità. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà, dopo un intervallo di 3 minuti, ad un overtime di 10 minuti con la regola del golden goal nel quale entrambe le squadre schiereranno 3 giocatori di movimento oltre il portiere. Perdurando la situazione di parità al termine dei 10 minuti si procederà ai tiri di rigore con una prima serie di 3 rigori per squadra per poi eventualmente procedere ad oltranza (un rigore per parte) fino a che l’equilibrio non verrà interrotto.

