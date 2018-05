Sandron vince il bronzo agli Europei di Lotta Dopo 10 anni un azzurro torna sul podio della Greco Roman

Roma, – L’Italia torna sul podio continentale della Lotta Greco Romana dopo dieci anni. A Kaspiisk – in Russia – Jacopo Sandron vince la medaglia di bronzo nella categoria dei 60 kg battendo in finale il bielorusso Kazharski con il punteggio di 8-1.

Finalmente sono riuscito a conquistare questa medaglia – sottolinea il giovane lottatore italiano – era da un po’ che la cercavo, ora ho centrato l’obiettivo. In questo momento vorrei abbracciare tutti quelli che hanno creduto in me, ringrazio i miei genitori, lo staff tecnico della Nazionale, gli allenatori e tutti i miei amici con i quali condivido questa gioia”.

L’atleta torinese – classe 1998, ancora nella categoria Juniores – ha portato avanti una gara perfetta sulla materassina russa, superando tre dei quattro avversari affrontati nel corso della competizione; nelle eliminatorie l’azzurro ha battuto il bulgaro Augustin Boyanov Spasov per 5-4 e – successivamente – l’ucraino Andryi Martynyuk per 4-0. L’unica sconfitta – in semifinale – è arrivata contro l’azero Murad Mammadov che lo ha frenato nella corsa verso la medaglia d’oro. Dopo aver ottenuto questo risultato di prestigio, Jacopo Sandron preparerà i prossimi Campionati Europei Under 23 e – successivamente – l’Europeo Juniores di Lotta in programma a fine nel Centro Olimpico federale di Ostia.

L’ultimo atleta italiano a conquistare un podio continentale era stato Andrea Minguzzi – terzo agli Europei di Tampere nel 2008 – nella categoria degli 84 kg.

Com. Stam.