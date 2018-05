GAS RACING TEAM – CIV18 Round 3-4 Mugello (5-6 Maggio)

Il Campionato Italiano Velocità 2018 si trasferisce tra le colline toscane per il secondo doppio appuntamento stagionale, il prossimo 5 – 6 Maggio nel tracciato del Mugello.

Il Gas Racing Team con il supporto di Yamaha Motor Europe filiale Italia, dopo lo splendido podio d’esordio con Lorenzo Gabellini e Massimo Roccoli, nonché la buona prestazione al debutto di Mattia Casadei, è pronto a lottare per le posizioni che contano. Il Team oltre all’impegno nella SuperSport 600 schiererà anche un’altra Yamaha R6 nel National Trophy con in sella Luca Bernetti.

Tutte le gare saranno in differita sul canale 208 di SkySport ed in diretta sulle piattaforme Web: CIV.TV ed ELEVENSPORTS.IT

Classifica

1. Manfredi 41

…

4. Gabellini 33

5. Roccoli 27

…

7. Casadei 11