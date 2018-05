La giovane atleta della Saracena Volley Ilenia Agnello protagonista con la rappresentativa provinciale

L’atleta della Saracena Volley si è distinta nel torneo regionale vinto da Messina

La rappresentativa del Comitato Territoriale di Messina ha vinto il Memoriale Di Pietra riservato alla categoria under 14 di volley femminile della Sicilia. Nell’ultima giornata la formazione messinese ha confermato gli ottimi risultati ottenuti nel corso del torneo vincendo tutte le gare disputate.

Protagonista nella formazione del Comitato Territoriale di Messina anche la giovanissima Ilenia Agnello, atleta della Saracena Volley. La promettente giocatrice del team nebroideo ha disputato tutte le gare del torneo mettendo in mostra le sue doti atletiche ed umane. “Siamo felici – ha dichiarato il presidente Leone – di questo risultato della rappresentativa e di quanto messo in luce dalla nostra Ilenia Agnello. Come società abbiamo sempre puntato sui giovani e continueremo a farlo in futuro. È doveroso anche evidenziare l’ottimo lavoro dello staff tecnico del Comitato Territoriale, guidato da mister Francesco Trimarchi che ha dimostrato che si possono ottenere obiettivi importanti se si lavora nell’interesse dei giovani e della pallavolo”.

