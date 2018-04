World Cup Series conclusa a Hyères una medaglia d’oro e 7 azzurri nelle ‘top ten’

Ultimo giorno di regate a Hyères, per la terza tappa delle World Cup Series con leMedal Race delle classi 470 M e F, Laser, Laser Radial e Finn. Impegnati in tutto 70 atleti fra cui gli azzurri Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare) nei 470 M, che sono entrati in Medal in ottava posizione e, numeri alla mano, nessuna medaglia è alla loro portata.

Già questa mattina il vento ha iniziato a soffiare intorno ai 10 nodi e per lapartenza dei 470 M era salito verso i 15 da sud-est, steso e con onda corta. Una bella partenza per i ragazzi della Marina Militare, stanno nel mezzo, tra i migliori, efiniscono con un bel quinto che gli fa chiudere la classifica in nona posizione. Vincono l’oro gli svedesi Anton Dahlberg e Fredrik Bergström, argento per i vincitori della Medal, in britannici Matthew Belcher e William Ryan e bronzo ai neozelandesiPaul Snow-Hansen e Daniel Wilcox.

“E’ stata una settimana molto difficile, anche oggi nella medal race – dichiara Giacomo Ferrari al termine della regata – sia dal punto di vista meteo che tattico, la flotta qui è al completo, non manca nessuno ed è stata una vera e propria prova generale per Aarhus. Abbiamo lavorato molto bene con i nostri coach Gabrio Zandonà e Pietro Zucchetti e con i nostri compagni della squadra azzurra di 470 in questo periodo, saltare Palma per allenarci ha avuto buoni frutti. Speriamo di continuare così.”

La prima regata del giorno è stata quella dei Laser Standard, con vento sui 10-12 nodi in aumento da Sud Est. Il croato Tonci Stipanovic vince la Medal Race, ma non gli basta per conquistare il podio e termina quarto. L’oro va al francese Jean-Baptiste Bernaz, seguito dal neozelandese, bronzo a Rio, Sam Meech e dall’australiano oro olimpico nel 2016, Tom Burton.

Nei Laser Radial ‘l’asso piglia tutto’ olandese Marit Bouwmeester aveva già vinto ieri con un giorno di anticipo, ma non contenta vince anche la Medal Race e chiude la settimana con la metà dei punti della seconda qualificata, la finlandese Monika Mikkola, e terza l’americana Paige Railey.

Anche nei Finn, con vento sempre più intenso, sui 14 nodi con medesima direzione, il vincitore della Medal Race vince la medaglia d’oro, è Jorge Zarif, dal Brasile, che supera proprio oggi l’olandese Nicholas Heiner leader della classifica fino a ieri. Il bronzo va al turco Alican Kainar.

Ultima prova della giornata è stata la Medal Race dei 470 F, dove le francesi Camille Lecointre e Aloise Retornaz, nonostante abbiamo terminato la Medal Race in ultima posizione, riescono comunque a vincere la medaglia d’oro per una manciata di punti sulle inglesi Hannah Mills e Eilidh McIntyre. Con il secondo posto di oggi a punteggio doppio, le giapponesi Ai Kondo Yochida e MioYoshioka vincono il bronzo ai danni delle cinesi Wei/Gao.

Il prossimo appuntamento con la World Cup Series è per la finale di Marsiglia dal 3 al 10 giugno prossimo, dove solo i migliori 20 equipaggi per classe possono accedere.

Sito Ufficiale World Cup Series

Com. Stam.