Rugby: Serie A e Serie A femminile, i risultati della X e XVII giornata di campionato

Roma – Saranno Sitav Rugby Lyons, Cus Genova, Valsugana Padova e Verona a giocarsi i due posti in palio per l’accesso al Campionato italiano di Eccellenza. Nell’ultima giornata della regular season di Serie A i piacentini hanno chiuso i giochi per il primato della Poule 1 nell’anticipo del decimo turno battendo a domicilio 61-8 il Benevento. Secondo posto per i liguri che hanno superato29-12 i Cavalieri Prato. Successo anche per l’Accademia Nazionale Ivan Francescato in casa de L’Aquila Rugby Club.

Nella Poule 2 partita al cardiopalma a Padova dove i padroni di casa del Valsugana hanno battuto di misura 34-33 il Colorno che fino all’ultimo minuto ha provato a giocarsi le remote chance di qualificazione ai play-off. Vittoria anche per il Verona Rugby con un netto 52-31 sul Valpolicella che consente agli scaligeri di proseguire la strada verso la promozione.

Questi gli accoppiamenti per le semifinali play-off (andata 6 maggio, ritorno 13 maggio. Finale 27 maggio):

Verona Rugby v Sitav Rugby Lyons

Cus Genova v Valsugana Padova

Nella Poule 3 vittorie interne per TKGroup Torino e Pro Recco – che chiude in testa il girone – rispettivamente su Gran Sasso e Rugby Perugia, mentre il Cus Torino espugna il campo del Primavera Rugby. Nella Poule 4 il Brescia chiude in testa battendo 22-0 i Ruggers Tarvisium. Sorridono anche Rugby Udine e Parabiago che superano rispettivamente Asr Milano e Rangers Vicenza.

Nel Girone 1 della Serie A Femminile il Colorno batte 38-22 il Rugby Monza e mantiene il primato ad un turno dal termine della regular season. Successi anche per Valsugana Padova e Villorba che conservano rispettivamente secondo e terzo posto in classifica. Vittorie anche per Cus Torino sul Chicken Cus Pavia e del Rugby Riviera sul Verona Rugby.

Nel Girone 2 ben quattro vittorie esterne: Rugby Bologna in casa del Torre Del Greco; le Donne Etrusche a Ferrara; Old Napoli contro il Cus Pisa e Frascati in casa delle Belveneroverdi. Sorride anche il Montevirginio che batte 52-0 I Puma Bisenzio.

