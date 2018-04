Rugby : Europei U18 7s Femminili, Azzurrine tra le prime otto: oggi quarti di finale con l’Irlanda

L’Italia tra le prime otto, questa mattina quarti con l’irlanda

Vichy (Francia) – Due vittorie e una sconfitta per la Nazionale Italiana 7s Femminile U18 nella prima giornata degli Europei di specialità in programma a Vichy, in Francia.

Le Azzurrini, guidate da Andrea Di Giandomenico, hanno debuttato nella rassegna continentale – che qualificherà la vincitrice, in rappresentanza dell’Europa, ai prossimi Youth Olympics – superando per 22-7 la Germania con una doppieta di Sgorbini e una meta a testa di Capurro e Stoppa.

Nella seconda gara di giornata, contro l’Ucraina, sono arrivate nove mete e un 55-0 finale che porta le firme di Ostuni, Bosia (2), Giampaglia, Rolfi, Bernardi, Sgorbini e Campagnaro (2), mentre nella terza e ultima sfida di giornata l’Italia si è dovuta arrendere per 22-0 alla Francia, padrona di casa.

Il doppio successo è comunque valso alle Azzurre il secondo posto nella propria Pool e l’accesso alla parte alta del tabellone dove, oggi, l’Italseven giovanile affronterà l’Irlanda.

