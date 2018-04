Hockey inline. In gara2 semifinali playoff successo per Milano e Vicenza. Ancora ko Verona e Cittadella 

Hockey inline uomini. Gara3 si giocherà martedì alle ore 19 a campi invertiti

Gara2 è la fotocopia del primo appuntamento delle seminali play off scudetto di hockey inline maschile. Sono infatti ancora Milano e Vicenza a vincere rispettivamente su Verona e Cittadella. I megenghini chiudono il match sul 6-2 mentre i vicentini s’impongono per 4-1.

Sul campo scaligero i milanesi di coach Rigoni chiudono dunque con un buon 6-2. A rompere il ghiaccio al 7’22’’ ci pensa Delfino, ma dopo tre minuti di gioco il Cus Verona pareggia con Carrer. Da qui altre due reti del Milano Quanta firmate dallo stesso Delfino e da Mantese portano alla pausa lunga sul 3-1. Al rientro in pista Barsanti si scatena e firma una doppietta, per il team di casa replica Stevanoni, ma Lettera chiude sul finale e firma il 6-2 conclusivo. I Diavoli Vicenza portano a casa anche gara2 senza farsi impensierire troppo dagli avversari del Cittadella, 4-1. La partita è più equilibrata di quella vista mercoledì scorso sulla pista patavina, ma il team di coach Pierobon non riesce comunque a sbloccare la situazione. La prima rete è dei padroni di casa e porta la firma di Zerdin. È sempre il numero 21 a trovare il doppio vantaggio nella seconda frazione di gioco, un minuto prima che Tomasello accorci le distanze. Diavoli ancora avanti con Simsic al 44’05, mentre l’ultima marcatura è di Loncar per il definitivo 4-1.

Gara3 semifinali play off scudetto, martedì

Ore 19. Milano Quanta-Cus Verona

Ore 19. Cittadella-Diavoli Vicenza

Gara2 semifinali play off scudetto,

Ore 20. Cus Verona-Milano Quanta 2-6 (1-3)

Ore 18. Diavoli Vicenza-Cittadella 4-1 (1-0)

Gara1 semifinali play off scudetto, mercoledì

Ore 19. Milano Quanta-Cus Verona 4-0 (4-0)

Ore 19 Cittadella-Diavoli Vicenza 3-8 (1-4)

Le semifinali si giocheranno: mercoledì 25 aprile, sabato 28 aprile, martedì 1 maggio, sabato 5 e martedì .

Le finali si disputeranno: sabato 12 maggio, mercoledì 16 maggio, sabato 19 maggio, mercoledì 23 e .

Le semifinali e le finali si giocheranno al meglio delle cinque gare. Tutte le partite dei play off scudetto non possono finire in parità. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà, dopo un intervallo di 3 minuti, ad un overtime di 10 minuti con la regola del golden goal nel quale entrambe le squadre schiereranno 3 giocatori di movimento oltre il portiere. Perdurando la situazione di parità al termine dei 10 minuti si procederà ai tiri di rigore con una prima serie di 3 rigori per squadra per poi eventualmente procedere ad oltranza (un rigore per parte) fino a che l’equilibrio non verrà interrotto.

Com. Stam.