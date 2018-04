Rugby: Europei 7s U18, gli Azzurrini per “Lituania 2018”

Roma – Sono diciassette gli Azzurrini convocati dal responsabile tecnico del settore 7s Maschile, Andy Vilk, per gli Europei di categoria in programma il 5 e 6 a Vilnius, in Lituania.

La Nazionale 7s U18 maschile, dopo lo stage congiunto con la Nazionale 7s Maggiore della scorsa settimana a Roma, si ritroverà a Segrate nella giornata del 30

Inserita nella Pool A, l’Italseven U18 affronterà nella prima fase l’Irlanda, la Svezia e la Russia lungo la strada che porta alla parte alta del tabellone di finale.

Gli altri gironi sono formati da Francia, Romania, Germania e Ucraina (B), Gran Bretagna, Belgio, Georgia e Lituania (C) e Portogallo, Spagna, Polonia e Lussemburgo (D): la formula qualifica ai quarti di finale della parte alta del tabellone (Cup e Plate) le prime due di ogni gironi, mentre terza e quarta classificata competeranno per la parte bassa (Bowl e Shield).

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO DELLA MANIFESTAZIONE

“La concomitanza degli Europei U18 di specialità con le fasi finali dei nostri campionati nazionali ha rappresentato un’interessante sfida per il nostro processo di selezione” ha dichiarato il responsabile tecnico del settore 7s, Andy Vilk “e, pur non essendo riusciti ad avere la disponibilità di tutti i giocatori a cui avremmo voluto far vivere una esperienza internazionale di alto livello non vediamo l’ora di poter preparare questo appuntamento con i ragazzi su cui abbiamo deciso di puntare per la trasferta in Lituania. Troveremo un livello di competitività molto alto e sarà interessante poter testare tanti ragazzi alle prime esperienze internazionali su un palcoscenico così importante, che ci darà l’opportunità di vedere alcuni nuovi atleti e lavorare per ampliare la rosa di giocatori che possono essere coinvolti nel nostro progetto”.

Orazio Arancio, Manager del settore 7s FIR, ha aggiunto: “L’edizione 2018 degli Europei 7s U18 è stata anticipata da Rugby Europe da a per mettere la Nazionale vincente della rassegna nella condizione di rappresentare il nostro continente ai prossimi Youth Olympics: se questo da un lato ci ha impedito di poter contare su alcuni dei giocatori che avremmo voluto coinvolgere, dall’altro rappresenta una splendida chance per alcuni prodotti del movimento rugbistico italiano per dimostrare di meritare la maglia azzurra e vivere una competizione che li arricchirà sia umanamente che tecnicamente. Ci aspettano due giorni di competizione tanto difficili quanto affascinanti”.

Questi i diciassette atleti convocati dall’Italia 7s U18, dodici dei quali voleranno in Lituania per l’Europeo di categoria:

Islam ABDELAZIZ (Amatori Parma)

Manfredi ALBANESE-GINAMMI (Lazio Rugby 1927)

Giulio BERTACCINI (Amatori Parma)

Filippo Maria BERTOSSI (Rugby Rovato)

Lorenzo CANNONE (Florentia Rugby)

Andrea COPPOLA (Rugby Napoli Afragola)

Raffaele DE FELICE (Benetton Rugby)

Filippo DRAGO (Mogliano Rugby)

Alessandro FANTINELLO (Lafert San Donà)

Riccardo GIOVANNINI (Lazio Rugby 1927)

Marco MARIN (Mogliano Rugby)

Davide MILAN (Mogliano Rugby)

Jona MOTTA (ASR Milano)

Leonardo POLETTO (Benetton Rugby)

Lorenzo ROMANO (Pro Recco)

Alessandro RUSSO (ASR Milano)

Fabio SCHIABEL (Lafert San Donà)

Com. Stam.