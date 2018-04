Rugby: Italseven Femminile U18, Azzurrine in Francia per il Women’s Seven U18 Championship

Vichy (Francia) – La Nazionale Italiana Seven Under 18 è arrivata a Vichy in Francia dove il 28 e il 29 prenderà parte al Women’s Seven U18 Championship targato Rugby Europe.

Le Azzurrine, inserite nella Pool B con Francia, Germania e Ucraina, esordiranno contro le tedesche nella giornata di

“E’ il quarto anno che partecipiamo a questa competizione – ha esordito Maria Cristina Tonna, coordinatrice dell’attività rugbistica femminile in Italia – . Anno dopo anno si è alzato sia il livello del torneo che quello della nostra squadra. Scegliere dodici atlete non è stato facile per Andrea Di Giandomenico che ha avuto a disposizione un gruppo allargato di ottimo valore. Siamo fiduciosi in vista del futuro e questo per la nostra squadra sarà un importante banco di prova”.

Queste le dodici atlete convocate:

Veronica BERNARDI (BENETTON RUGBY TREVISO)

Annaly BOSIA (INIZIATIVE VILLORBA RUGBY)

Caterina CAMPAGNARO (INIZIATIVE VILLORBA RUGBY)

Eleonora CAPURRO (CFFS R.COGOLETO&PROV.OVEST)

Martina GIAMPAGLIA (HARLEQUINS, ING.)

Alessia MARGOTTI (CUS FERRARA RUGBY)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Alissa RANUCCINI (RUGBY COLORNO)

Sofia ROLFI (PATARO’ CALVISANO)

Francesca SGORBINI (RUGBY COLORNO)

Deborah STOPPA (CUNEO PEDONA RUGBY)

Arianna TOESCHI (BIELLA RUGBY CLUB)

