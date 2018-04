GOLF Eurotour: in Cina Alexander Levy Defender, cinque azzurri in campo

Campionato Nazionale Ragazzi/Ragazze Match Play: titoli a Pietro Bovari e a Caterina Don

Edoardo Molinari, Andrea Pavan, Renato Paratore, Nino Bertasio e Matteo Manassero partecipano al Volvo China Open (26-29 aprile), torneo dell’European Tour organizzato in collaborazione con l’Asian Tour in programma al Topwin Golf & CC di Pechino in Cina.

Difende il titolo il francese Alexander Levy, annunciato in gran forma dopo il successo di domenica scorsa nel Trophée Hassan II, in un contesto che comprende gli inglesi James Morrison e Matt Wallace, l’irlandese Paul Dunne, lo svedese Alexander Bjork, gli spagnoli Alvaro Quiros e Pablo Larrazabal, secondo in Marocco, i sudafricani Erik Van Rooyen e Dean Burmester, lo statunitense Julian Suri e l’australiano Scott Hend. Numerosa e qualificata la presenza degli asiatici tra i quali vi saranno i thailandesi Kiradech Aphibarnrat e Thongchai Jaidee, il cinese Haotong Li, il coreano Jeunghun Wang e gli indiani Shubankar Sharma, secondo nell’ordine di merito europeo, S.S.P. Chawrasia e Arjun Atwal.

Tra gli italiani sta attraversando un ottimo momento Andrea Pavan, terzo in Marocco e con quattro piazzamenti tra i “top 21” nelle precedenti cinque gare. Sono in ripresa Renato Paratore e Nino Bertasio, da due tornei a premio, e Matteo Manassero in nove partecipazioni ha superato il taglio sette volte, ma non riesce a inserirsi nelle parti alte della classifica. In cerca di riscatto Edoardo Molinari reduce da due prestazioni deludenti e finite dopo 36 buche. Il montepremi è di 20.000.000 di renmimbi (circa 2.600.000 euro).

TRICOLORI RAGAZZI/E MATCH PLAY: TITOLI A PIETRO BOVARI E A CATERINA DON – Pietro Bovari (Ambrosiano) e Caterina Don (La Margherita) hanno vinto i Campionati Nazionali Ragazzi e Ragazze Match Play, disputati sul percorso dell’Asolo Golf Club (par 72).

Nel torneo maschile – Trofeo Andrea Brotto – Pietro Bovari, 17 anni, nella finale su 36 buche ha superato Kevin Latchayya (Royal Park I Roveri) per 6/4. L’incontro, molto equilibrato nella prima parte con i contendenti pari dopo 18 buche, si è deciso nella seconda quando il portacolori dell’Ambrosiano ha vinto cinque buche di fila a partire dalla 27ª. E’ il secondo titolo italiano individuale per Bovari, vincitore del tricolore Baby nel 2013 e che nel 2016 si è imposto nel Croatian International Junior Championship U16.

Nel campionato femminile – Trofeo Roberta Bertotto – Caterina Don, anche lei 17 anni, ha bissato il successo dello scorso anno dopo un confronto avvincente con Virginia Bossi (Monticello). Uno down a metà gara, la Don ha pareggiato nel rientro e l’equilibrio è proseguito fino al 36° green dove la rappresentante de La Margherita ha messo a segno il birdie decisivo da circa un metro. La Don ha fatto parte della compagine azzurra Girls vincitrice dell’Europeo a squadre di categoria.

