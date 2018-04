Finale Nazionale Under 20 Eccellenza – Trofeo Mario Delle Cave Dal 26 al 28 aprile le migliori 8 d’Italia si sfidano per lo Scudetto Tutte le gare in streaming su fip.it/giovanile

Vigilia della Finale Nazionale Under 20 Eccellenza 2018. La Cerimonia d’apertura di quest’oggi darà il via ufficiale alla Final Eight intitolata alla memoria di Mario Delle Cave.

PMS Moncalieri, Universo Treviso Basket, Tiber Basket Roma, Umana Reyer Venezia, Banca Sella Pall. Biella, Stella Azzurra Roma, Unipol Banca Virtus Bologna e VL Pall. Papalini spa Pesaro sfileranno questo pomeriggio al PalaCollegno.

Da domani invece, le 8 finaliste saranno una di fronte all’altra sul parquet del PalaRuffini di Torino, che dal 26 al 28 aprile torna ad ospitare una Finale Nazionale dopo quella dell’Under 19 del 2015 vinta dalla Stella Azzurra.

Ad aprire il programma dei Quarti di finale (ore 14:00) sono i campioni in carica della categoria della PMS Moncalieri, nella sfida all’Universo Treviso Basket, prima nel girone veneto e autori in questa stagione di una striscia di 21 vittorie consecutive.

A seguire (ore 16:00) sarà la volta di Tiber Basket Roma, prima forza del Girone laziale, e l’Umana Reyer Venezia, arrivata alla Finale Nazionale attraverso le Qualificazioni Interregionali e le vittorie su Latina Basket e la Rimadesio Aurora Desio.

Alle ore 18:00 la Banca Sella Biella, una sola sconfitta e primato nel girone piemontese, se la vede con la Stella Azzurra Roma, terza classificata nella passata edizione del Trofeo Mario Delle Cave disputata a Roseto degli Abruzzi.

Chiude il programma della prima giornata la sfida tra la Virtus Bologna e la VL Pesaro, remake della semifinale di un anno fa in Abruzzo (vittoria delle V Nere) e unico Quarto di finale tra due prime classificate nei rispettivi raggruppamenti.

Al miglior marcatore della competizione andrà il premio intitolato a Luca Porru, 21enne di Oristano defunto dell’agosto 2016 mentre giocava a basket.

