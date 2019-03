I giovani alla scoperta dell’orchestra con Elio al Teatro Massimo

Sabato 10 marzo per Britten e Pierino il lupo insieme a Francesco Micheliper il primo concerto della stagione Kids con la Massimo Kids Orchestra

Palermo. Domenica 10 marzo alle ore 18.30 nella Sala Grande del Teatro Massimo primo appuntamento per la “Stagione Kids” del Teatro Massimo con uno spettacolo che vedrà come ospiti eccellenti Elio, protagonista già di tante incursioni nella musica classica sia con il gruppo Elio e le storie tese sia da solo, e Francesco Micheli, autore anche della drammaturgia dello spettacolo: in programma l’Introduzione di un giovane all’orchestra op.34 di Benjamin Britten e Pierino e il lupo di Sergej Prokofiev, due classici del Novecento pensati per presentare l’orchestra classica ai giovani ascoltatori, qui uniti in un’unica cornice; con Elio e Francesco Micheli ci sarà la Massimo Kids Orchestra sotto la direzione di Michele De Luca. Uno spettacolo in cui Elio cercherà di intrufolarsi sul podio, “rubando” il ruolo al direttore d’orchestra, mentre Francesco Micheli, da profondo conoscitore della musica, cercherà di riportare l’ordine nel divertente scompiglio creato da Elio.

Si tratta del primo appuntamento della Stagione Kids del Teatro Massimo, composta da tre concerti, un’opera e un balletto che coinvolgono le formazioni Kids del Teatro Massimo: Massimo Kids Orchestra, Coro di voci bianche, Coro Arcobaleno e Cantoria, che raccolgono in totale più di 200 giovanissimi musicisti e cantanti, a partire dai 7 anni d’età.

Prossimo appuntamento il 26 maggio alle ore 18.30 in Sala Grande per un concerto con musiche di autori francesi (Francis Poulenc, Camille Saint-Saëns, Gabriel Faurè e Maurice Ravel) sempre sotto la direzione di Michele De Luca, con la Massimo Kids Orchestra e Cantoria e Coro di voci bianche del Teatro Massimo diretti da Salvatore Punturo.

Biglietti da 25 a 10 euro, riduzione per i possessori di Card Under 35 e per i giovani che hanno meno di 18 anni.

La biglietteria del Teatro Massimo è aperta dal martedì alla domenica dalle ore 9.30 alle ore 18.00 e nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima e fino a mezz’ora dopo l’inizio.

