Primo concerto il 10 marzo con Elio per la stagione Kids del Teatro Massimo

L’introduzione all’orchestra di Britten e Pierino e il lupo Ultimi giorni per fare l’abbonamento Kids: tre concerti, un’opera e un balletto

Palermo. Ultimi giorni per abbonarsi alla stagione Kids del Teatro Massimo, per cinque appuntamenti (tre concerti, un’opera e un balletto) che coinvolgono le formazioni Kids del Teatro Massimo: Massimo Kids Orchestra, Coro di voci bianche, Coro Arcobaleno e Cantoria, in totale più di 200 giovanissimi, a partire dai 7 anni d’età.

Il primo appuntamento sarà il 10 marzo alle ore 18.30 in Sala Grande, per un concerto che vedrà come ospiti eccellenti Elio, protagonista già di tante incursioni nella musica classica tanto con il gruppo Elio e le storie tese che da solo, e Francesco Micheli, autore anche della drammaturgia dello spettacolo: in programma l’Introduzione di un giovane all’orchestra di Benjamin Britten e Pierino e il lupo di Prokofiev, due classici del Novecento pensati per presentare l’orchestra classica ai giovani ascoltatori, qui uniti in un’unica cornice; con loro la Massimo Kids Orchestra sotto la direzione di Michele De Luca.

A seguire il 26 maggio alle ore 18.30 in Sala Grande un concerto con musiche di autori francesi (Francis Poulenc, Camille Saint-Saëns, Gabriel Faurè e Maurice Ravel) sempre sotto la direzione di Michele De Luca, con la Massimo Kids Orchestra e Cantoria e Coro di voci bianche del Teatro Massimo diretti da Salvatore Punturo.

Il terzo e ultimo concerto, l’11 ottobre alle 18.30 in Sala Grande sarà diretto dal direttore musicale del Teatro Massimo, Gabriele Ferro, e vedrà come ospite la violinista Anna Tifu, esempio di musicista che ha iniziato il suo percorso fin da giovanissima; in programma la Sinfonia n. 25 in Sol minore K 183 e il Concerto in Sol maggiore per violino e orchestra K 216 di Mozart e La battaglia di Wellington op. 91 di Ludwig van Beethoven.

Dell’abbonamento fanno parte anche l’opera Pagliacci di Ruggero Leoncavallo (22 giugno alle ore 20.30) e il balletto Lo Schiaccianoci di Pëtr Il’ič Čajkovskij (20 dicembre alle ore 20.30), che coinvolgono entrambi il Coro di voci bianche del Teatro Massimo.

I prezzi per l’abbonamento vanno dai 165 ai 65 euro per l’abbonamento intero, da 150 a 55 per quello ridotto, mentre per gli under 18 sono previsti prezzi che vanno dagli 82,50 euro ai 32,50.

I biglietti per i concerti Kids saranno in vendita dalla settimana prossima a un costo dai 25 ai 10 euro, mentre i biglietti per Pagliacci vanno da 90 a 15 euro e per Lo Schiaccianoci da 60 a 14 euro.

Com. Stam.

ELIO F. Micheli pp- foto by Sergio Andretti