Firenze Danza in Fiera Ambrogio Sparagna con BALLO!

Un appuntamento da non perdere. Domenica 24 Febbraio, a DIF 2019, Firenze, ore 13: 00 Teatro La Ronda, va in scena “Ballare Viaggiando…nelle Danze Popolari Italiane… BALLO!“, un’anteprima della grande festa spettacolo dedicata alla scoperta e alla reinterpretazione delle antiche danze italiane che da nove anni va in scena a Roma, all’interno della stagione estiva dell’Auditorium Parco della Musica.

E‘ un progetto originale di Ambrogio Sparagna, produzione Finisterre, in collaborazione con Fondazione Musica per Roma – Auditorium Parco della Musica di Roma. Un’occasione speciale per conoscere la ricchezza del lavoro di ricerca e valorizzazione che l’Orchestra Popolare Italiana svolge da anni all’interno dell’attività del Parco della Musica e in particolare attraverso i numerosi laboratori etnocoreutici che precedono lo spettacolo, coordinati da Francesca Trenta, recentemente confluiti nella creazione di un originale Corpo di Ballo. “BALLO!”, portando in scena ogni anno oltre 300 artisti, punta i riflettori sulla danza popolare italiana proponendo un salto nel tempo, alla scoperta delle tradizioni italiane, espressioni regionali, feste e riti, anche attraverso l’incontro con culture diverse. A DIF 2019 verrà presentata una selezione dei brani che hanno caratterizzato le varie edizioni dello spattacolo attraverso l’interpretazione del Corpo di Ballo, diretto da Francesca Trenta, con l’accompagnamento dei solisti dell’Orchestra Popolare Italiana diretti dal maestro Sparagna. Una giornata che sottolinea ulteriormente il ponte lanciato tra la danza popolare e le altre discipline coreutiche in DIF, percorso avviato già dal 2015 dalla rivista web Ballareviaggiando.it e Francesca Trenta con la produzione di performance a tema all’interno della fiera.

Lo spettacolo sarà preceduto da una conferenza stampa in Area Press, alle 12,00, dove saranno comunicate le modalità di accesso ai Laboratori di Ballo ! mirati alla preparazione della decima edizione che si svolgerà il 30 giugno al Parco della Musica di Roma. Alle ore 17,00, Stage di Pizzica e Tarantelle del Sud, condotto da Francesca Trenta, I Passi della Tradizione (Padiglione Spadolini, Attico, Aula 5).

Nell’ambito della collaborazione Dif / Ballo! , sono inoltre previste interessanti agevolazioni. Per chi assisterà allo spettacolo “La Tarantella del Carnevale “, di Ambrogio Sparagna, in programma a Roma , Parco della Musica, 23 febbraio, ore 18,00, o per chi parteciperà al laboratorio relativo, sarà riservato, dietro presentazione del biglietto, uno sconto per l’ingresso a Danzainfiera, Firenze, nella giornata del 24 febbraio, quando andrà in scena BALLO!. Sono inoltre previste riduzioni sul biglietto d’ingresso allo spettacolo BALLO! del 30 Giugno 2019 per tutti coloro che presenteranno il titolo d’ingresso o voucher di Danzainfiera 2019. Sconti particolari per le Scuole di Danza e per le Associazioni di Categoria.

Com. Stam.