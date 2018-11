Ultimi appuntamenti per Nuove Musiche al Teatro Massimo Sonic Wunderkammer con Heiner Goebbels e Gianni Gebbia. La presentazione del libro su Salvatore Sciarrino di Pietro Misuraca .Omaggio ad Aldo Clementi il 2 dicembre nel concerto diretto da Gabriele Ferro

Palermo. Ultimi appuntamenti al Teatro Massimo per la quinta edizione di Nuove Musiche, realizzata in collaborazione con il Conservatorio di Palermo.

Venerdì 30 novembre alle ore 19.00 nella Sala ONU del Teatro Massimo Conversazione di Dario Oliveri con Heiner Goebbels e Gianni Gebbia e a seguire alle 20.30 Sonic Wunderkammer: concerto del compositore e regista Heiner Goebbels, uno degli esponenti principali della scena musicale e teatrale contemporanea, e del sassofonista e compositore palermitano Gianni Gebbia. In questa rara occasione palermitana, commissionata dal Teatro Massimo, i due musicisti ci presentano un viaggio sonoro che simboleggia l’incontro tra due città (Francoforte e Palermo) e soprattutto tra due culture che si sono sempre storicamente attratte, il tutto sotto forma di una Wunderkammer sonora in cui appaiono vari reperti musicali: da frammenti di Hanns Eisler a canti di lavoro della tradizione etnica siciliana, da sperimentazioni estreme ad echi dalla tradizione classica europea.

Biglietto unico: 5 euro al botteghino del Teatro Massimo.

Sabato 1 dicembre alle ore 17.30 nella Sala ONU del Teatro Massimo, in collaborazione con l’Associazione Amici del Teatro Massimo, verrà presentato da Amalia Collisani, Stefano Lombardi Vallauri e Gaetano Mercadante, con la coordinazione di Anna Tedesco, il volume di Pietro Misuraca Il suono, il silenzio, l’ascolto. La musica di Salvatore Sciarrino dagli anni Sessanta a oggi (NeoClassica Edizioni). Sarà presente l’autore. Adalgisa Badano (pianoforte), Eva Geraci (flauto), Alessandro Librio (violino) e Perla Manfrè (arpa) eseguiranno musiche di Salvatore Sciarrino.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per la giornata conclusiva di Nuove Musiche ben tre appuntamenti al Teatro Massimo.

Domenica 2 dicembre alle ore 18.00 nella Sala ONU del Teatro Massimo proiezione del documentario Per Aldo Clementi, realizzato da Giuseppe Cantone e Dario Miozzi, a introduzione del concerto conclusivo di Nuove Musiche. Il documentario, dedicato ad Aldo Clementi, ritrae attraverso le parole del compositore e dei suoi contemporanei l’attività del compositore, con particolare attenzione alle Settimane Internazionali Nuova Musica di Palermo.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Domenica 2 dicembre alle ore 19.00 nella Sala ONU del Teatro Massimo, per concludere in simmetria con la prolusione di Paolo Emilio Carapezza in apertura di Nuove Musiche, Umanissime trascendenze di suono. Panorama problematico delle nuove composizioni: Stefano Lombardi Vallauri, docente di Musicologia e Storia della musica presso l’Università IULM di Milano, descrive e discute criticamente le più significative tendenze della musica degli ultimi trent’anni.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Concerto conclusivo il 2 dicembre alle ore 20.30 in Sala Grande con BRAHMS / CLEMENTI: per la stagione concertistica Gabriele Ferro, direttore musicale della Fondazione, dirige l’Orchestra del Teatro Massimo in un programma dedicato a Johannes Brahms, anticipo del ciclo di concerti che sarà dedicato al compositore nella stagione 2019, e ad Aldo Clementi. Il mezzosoprano Marianna Pizzolato eseguirà infatti in apertura la Rapsodia per contralto, coro maschile e orchestra di Brahms, con il Coro del Teatro Massimo diretto da Piero Monti. Il soprano Gabriella Costa e il contralto Adriana Di Paola eseguiranno poi la Rapsodia n. 1 per soprano, contralto e orchestra di Aldo Clementi, composta nel 1994 per l’Orchestra dello Staatstheater di Stoccarda su commissione di Gabriele Ferro, che ne era all’epoca Generalmusikdirektor (dal 1991 al 1997). In conclusione la Sinfonia n. 2 in re maggiore di Brahms.

Biglietti da 25 a 10 euro al botteghino del Teatro Massimo.

La biglietteria del Teatro Massimo è aperta dal martedì alla domenica dalle ore 9.30 alle ore 18.00 e nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima e fino a mezz’ora dopo l’inizio.

Com. Stam.

1 Pizzolato

2 Heiner Goebbels

3 Gianni Gebbia

4 Gabriele Ferro

5 Sciarrino_Cover_Neoclassica