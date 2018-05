Teatro Minimo, il festival di corti teatrali

L’evento all’VIII edizione organizzato dal Piccolo teatro Patafisico

“Minimo Teatro Festival” è la rassegna di corti teatrali e di danza organizzata dal Piccolo teatro Patafisico in collaborazione con la compagnia M’Arte, diARiA e il Teatro Libero di Palermo. Due serate – il 12 e 13 maggio – con corti in concorso e non. Per “teatro minimo” si intende uno spettacolo senza grandi effetti scenici dove il protagonista è l’attore con la sua voce e il suo corpo. La giuria di quest’anno si avvale della presenza di Giuseppe Cutino (regista e direttore artistico della compagnia M’Arte), Guido Valdini (critico teatrale), Luca Mazzone (direttore artistico del Teatro Libero di Palermo) e Micheline Vandepoel (regista). Novità di questa VIII edizione è la Giuria Diverse Visioni in collaborazione con il progetto “Diverse Visioni” di Blitz che sperimenta ed esplora il teatro come formula di accoglienza per e con i migranti.

