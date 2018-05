Gran Teatro Tenda Palermo: Paganini operetta di Franz Lèhar

Paganini operetta di Franz Lèhar Gran Teatro Tenda Palermo – Via Autonomia Siciliana, 123/A Niccolò Paganini ebbe senz’altro fascino demoniaco, e la sua vita offre una ricca aneddotica. Un’aneddotica sentimentale, romanzesca e inquietante che comprende avventure degne dei grandi libertini come Casanova e tale da giustificare le più fantasiose interpretazioni.

Lèhar si appropriò del personaggio e ne fece un corteggiatore galante, un eroe della frivolezza.

Un Paganini charmeur.

Questa operetta segna il ritorno di Lehàr agli antichi splendori. Ritroviamo in questo lavoro il nitido compositore di canore melodie, di ampi tempi di valzer, di poderosi dialogati. Dopo il primo atto si alleggerisce la massa musicale tra una meravigliosa romanza “Se le donne vo’ baciar” ed un duetto tra tenore e soprano di squisita dolcezza.

Il libretto, piuttosto romanzesco, offre un tributo all’Italia e dà l’opportunità all’autore di esprimere una ricca quantità di idee musicali

<<Durante una battuta di caccia nei pressi del castello di Lucca, la principessa Anna Elisa (Cristina Ferri), sorella di Napoleone, incontra il musicista Niccolò Paganini (Domingo Stasi). Questi deve dare un concerto al teatro di corte e ha fama di gran conquistatore, per cui il marito di Anna Elisa, il principe Felice (Claudio Corsaro), proibisce a Paganini di esibirsi. Il violinista genovese è furioso e solo Anna Elisa, che si sta perdutamente innamorando di lui, riesce a trattenerlo a corte. Felice è geloso, ma sua moglie gli ricorda di essere a conoscenza dei suoi trascorsi con la cantante Bella Giretti (Serena Vitale). Passano i mesi. Anna Elisa e Paganini si amano teneramente, ma il giovane violinista ha il vizio del gioco e ha perso molto denaro, tanto che ha dovuto impegnare persino il suo violino. Fortunatamente, ora è nelle mani del marchese Pimpinelli (Marcello Rimi), gran cerimoniere di corte, che vuole da Paganini la ricetta per poter avere tutte le donne ai suoi piedi. Frattanto il musicista ha dedicato una canzone a Bella, che informa della cosa Anna Elisa. La principessa, iratissima, ordina che Paganini venga arrestato, ma poi se ne pente e revoca l’arresto. Paganini, al solo pensiero di poter essere portato in prigione, si rifugia in una taverna malfamata. L’impresario Bartucci (Fabrizio Bondì), che è con lui, gli consiglia di dedicarsi esclusivamente alla musica a di non lasciarsi distrarre dalle passioni amorose. Bella, nel frattempo, diventa marchesa, sposando Pimpinelli, mentre riappare per l’ultima volta Anna Elisa. La donna vuole rivedere ancora il suo Niccolò: per lei Paganini è stato il vero e unico amore>>.

Completano il cast: Sonia Prestigiacomo, Mirko Bivona, Dario Miranda.

Coro ed Orchestra: Ass. Culturale Parsifal

Direttore del Coro: Claudio Corsaro

Direttore d’Orchestra: M° Vito Lo Re

Regia: Franco Zappalà

Date spettacoli

05 Maggio 2018 ore 21.30

06 Maggio 2018 ore 18.00

12 Maggio 2018 ore 17.30

13 Maggio 2018 ore 18.00

