Emiliano Ponzi La grande mappa della metropolitana di New York – The Great New York Subway Map A cura di Dipartimento educativo MAMbo

1 aprile – 5 maggio 2019 Inaugurazione domenica 31 marzo 2019 h 18.00

Nell’ambito di BOOM! Crescere nei libri in occasione di Bologna Children’s Book Fair 2019 MAMbo, fermata di The Great New York Subway. A tracciare una linea di collegamento tra la Metropolitana della Grande Mela e il Museo d’Arte Moderna di Bologna è l’ultimo volume scritto e illustrato da Emiliano Ponzi La grande mappa della Metropolitana di New York (MoMA – FATATRAC Edizioni, 2018). Un racconto sulla genesi della mappa disegnata nel 1972 dal designer italiano di fama mondiale Massimo Vignelli che ancora oggi, con la sua segnaletica elegante e stilizzata, continua a orientare milioni di viaggiatori in transito sulle 24 linee e 472 stazioni di uno dei più grandi e complessi sistemi di trasporto pubblico nel mondo.Dal 1 aprile al 5 maggio 2019 il Foyer del MAMbo accoglie i visitatori con la riproduzione in legno scala 1:1 della carrozza di testa della metropolitana di New York disegnata da Ponzi, uno degli illustratori italiani più apprezzati, riconosciuti e premiati sulla scena internazionale. All’interno, in un allestimento dal percorso circolare, gli inconfondibili segni netti e raffinati delle sedici tavole esposte rendono omaggio al rivoluzionario progetto di information design concepito da Vignelli, il cui diagramma originale è stato acquisito nel 2004 dal MoMA – Museum of Modern Art di New York per essere esposto nella collezione permanente. È proprio la celebre istituzione museale statunitense, in collaborazione con il New York Transit Museum, ad avere commissionato al talento di Ponzi una narrazione dal taglio divulgativo sulla storia di questa iconica opera pionieristica, per trasmettere ai lettori più e meno giovani l’idea del graphic design come disciplina progettuale in grado di risolvere problemi e lasciare un’impronta sul mondo. Pubblicato negli Stati Uniti dal MoMA – Museum of Modern Art, La grande mappa della metropolitana di New York esce in Italia a doppio marchioMoMA – FATATRAC come settimo titolo di una collana dedicata dal museo alla didattica dell’arte. La mostra The Great New York Subway Map – La Grande Mappa della Metropolitana di New York è curata dal Dipartimento educativo MAMbo e realizzata in collaborazione con MoMA – Museum of Modern Art e FATATRAC Edizioni. L’inaugurazione si svolge domenica 31 marzo alle ore 18.00, alla presenza di Emiliano Ponzi.È previsto un firmacopie del volume, acquistabile al CorrainiMAMbo artbookshop. L’attività del Dipartimento educativo MAMbo nei giorni della fiera dedicata all’editoria per l’infanzia prosegue con un ricco calendario di appuntamenti: – domenica 31 marzo h 17.00 | Sala conferenze MAMbo live painting per bambini e famiglie dedicato al libro a fumetti di Marino Neri Nuno salva la luna (Canicola Bambini), con la partecipazione deldj Johnny Paguro – domenica 31 marzo h 18.00 | Dipartimento educativo MAMboinaugurazione mostra con le illustrazioni di Seymour Chwast dal libro L’uomo sulla luna (Corraini Edizioni), visibile fino al 28 aprile 2019 – domenica 31 marzo h 18.00 | CorrainiMAMbo artbookshop inaugurazione mostra con le illustrazioni di Andrea Antinori dal libro La grande battaglia (Corraini Edizioni), visibile fino al 28 aprile 2019 – lunedì 1 aprile h 16.30 | CorrainiMAMbo artbookshop laboratorio per bambine e bambini dai 7 ai 10 anni Attenzione alla pioggia, ispirato al libro di Andrea Antinori La grande battaglia (Corraini Edizioni). partecipazione gratuita e su prenotazione: tel. 051 6496628; mamboedu@comune.bologna.it. In occasione di Bologna Children’s Book Fair 2019, le mostre a cura del Dipartimento educativo MAMbo sono visitabili con orari di apertura straordinari: lunedì 1 aprile h 15.00 – 20.00; martedì 2 e mercoledì 3 aprile h 10.00 – 19.00. Tutte le iniziative rientrano in BOOM! Crescere nei libri, il programma di attività promosso da Comune di Bologna e BolognaFiere duranteBologna Children’s Book Fair 2019, che da quest’anno si inserisce nel Patto per la Lettura di Bologna.

