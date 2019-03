L’arte del Maestro Pasquale Colucci a Matera 2019

Matera 2019 Capitale Europea della Cultura ha presentato presso il Museo MUV le opere pittoriche e musicali del Maestro Pasquale Colucci, creativo di fama nazionale e internazionale conosciuto nel panorama artistico per i suoi eventi “Art in Music” ad ogni dipinto il poliedrico Colucci compone un brano di musica sperimentale.

Molti critici si sono espressi positivamente nel giudicare delle creazioni uniche nel loro genere. Mariarosaria Belgiovine […] È una pittura concentrata su gestualità ed efficacia visiva, nel suo tratto poetico inconscio dinamicamente risolutivo. Nelle sue opere si osserva il giusto dosaggio del colore, sintesi della spiritualità intesa come superamento di ogni stupore.

Salvatore Russo […] Trasformando il colore in resa astratta, la cui intensità di suggestione non esclude l’apertura d’un varco verso la libertà espressiva e la raffinatezza cromatica, l’artista nutre delle predilezioni: utilizza tinte vibranti, cariche di luce intensa. La mirabile esecuzione rivela la mano decisa e la fantasia onirica che si scatena con effetti di estrema efficacia non solo di tocco ma anche simbolici.

Pasquale Solano […] offrendo quella piena totalità di padronanza del colore, che compete solo alle grandi firme del mondo dell’arte, in grado di offrire un’impressione colorimetrica, rispettosa dei parametri nello stile post-moderno- Il “ Colucci “ e’ in grado di far generare all’ occhio attento dell’osservatore delle sue opere, un chiaro accostamento ad una visione universale, influenzato su una base che dovrebbe tendere ad un principio futurista contenuto, calcolato però nella norma, pure se obiettivamente il campo va a sfiorare sotto certi aspetti, i limiti dell’assurdo o dell’impossibile. Il nostro Artista, consapevole di essere già conosciuto nel firmamento artistico italiano e soprattutto all’estero, procede nelle sue opere,con una equilibrata saggezza cromatica, derivante da una semplicità assoluta, dove la sua anima, parla attraverso i colori, inneggiando ad una dinamica sviluppata ,con un criterio di forme aggraziate, calcolate con una coinvolgente sobrietà pittorica, che non certo tendono ad uscire dagli schemi competenti, pur mantenendo la cognizione della realtà, una realtà spettacolare ed innovativa,che solo i grandi Maestri del colore,come Pasquale Colucci, sono in grado di creare.

Alessandra Primicerio […] La musica così come l’arte è in grado di trasmettere emozioni e sensazioni senza ricorrere alla rappresentazione della realtà. La chiave di lettura delle opere dell’artista è sicuramente l’eco che produce sull’interiorità, sulle nostre emozioni. Gli eventi vengono interiorizzati e le sensazioni traboccano e si proiettano verso l’esterno. È come se ad ogni colore e ad ogni forma dei quadri di Colucci corrispondesse una nota musicale. Per farci partecipi ancor di più del suo mondo interiore e darci la possibilità di entrare in comunione con il nostro spirito, l’artista accomuna ad ogni sua creazione una musica da lui composta così da darci l’occasione di immergerci nel suo e nel nostro mondo magico e fantastico.

Andrea Ceccarini […] Un artista capace di immergervi in mondi alternativi ma pure in grado con le sue opere, di cogliere l’essenza dell’interiorità umana. Una ricerca incessante tra originalità ed intuizione, in un connubio emotivamente coinvolgente tra arte e musica. Simbiosi efficace e strumentalmente armoniosa, ove al fruitore delle opere viene concessa una definizione di realtà plasmata dal filtro soggettivo dell’artista. Tra classicismo ed avanguardia.

sito web: www.colucciweb.com

