Sabato 22 Settembre Incontro con Andrea Santarlasci e Lorand Hegyi

Nell’ambito della rassegna internazionale di arte diffusa WonderTime Catania,la Fondazione Brodbeck è lieta di comunicare l’incontro con l’artista Andrea Santarlasci e il curatore Lóránd Hegyi che avrà luogo sabato 22 settembre alle ore 17.30

Questa iniziativa fa eco alla mostra di Andrea Santarlasci, Lacrimae, in corso presso la Galleria collicaligreggi di Catania.L’artista toscano ha realizzato una grande installazione site specific dal titolo Sotto di noi, immobile scorre il tempo dell’acqua, ispirata, sia ai percorsi d’acqua del sottosuolo come l’Amenano, il Simeto e il lago Nicito, spesso deviati, sommersi o scomparsi a causa delle calamità naturali come terremoti e colate laviche che nei secoli si sono susseguite, sia a quelli immaginari o mitologici, come l’Aci che ritroviamo spesso nella narrativa classica.Questi ed altri aspetti del lavoro e della poetica di Santarlasci saranno al centro dell’incontro con il critico ungherese Lóránd Hegyi che ha curato la mostra presso la galleria collicaligreggi.

Com. Stam.Ric. Pubbl.