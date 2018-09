“The Wood in Venice, una storia di vetro e legno”, una mostra con le creazioni del celebre brand del lusso Lunardelli Venezia

A Venezia, fino al 9 ottobre, ingresso gratuito, una collezione di oggetti unici e preziosi ispirati alla Serenissima, alla sua laguna e alle sue architetture

In occasione della Venice Glass Week 2018, l’azienda veneziana di infissi e complementi d’arredo di pregio presenta una nuova linea di prodotti in legno e vetro di Murano realizzata in collaborazione con designer di talento ed esperti maestri vetrai

Venezia: Il connubio unico tra legno e vetro, i due materiali che hanno fatto la storia delle lavorazioni artigianali veneziane. Si terrà fino al 9 ottobre 2018, a Venezia, “The Wood in Venice“. La mostra, che ha riscontrato il gradimento del pubblico fin dall’apertura tenutasi nei giorni scorsi, ad ingresso gratuito e visitabile tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00, presenta una collezione di oggetti unici e preziosi del celebre brand dell’arredamento di lusso Lunardelli, ispirati a Venezia, alla sua laguna e alle sue architetture.

La kermesse si svolge nell’ambito della Venice Glass Week 2018, e rievoca la tradizione millenaria della Serenissima nella produzione di artigianato di altissima qualità.

Il pubblico potrà scoprire all’interno di uno spazio dedicato a San Polo, in Calle Seconda del Cristo 2210, gli oggetti, realizzati in collaborazione con designer di talento ed esperti maestri vetrai. The Wood in Venice è inoltre sede espositiva del brand Lunardelli Venezia, pop-up store, luogo di incontro, ed ospiterà eventi legati ai temi dell’artigianato, del design, delle industrie artistiche, delle realtà produttive locali.

La Venice Glass Week è un appuntamento importante per la città poiché sostiene e diffonde una delle più importanti e antiche industrie artistiche veneziane, quella del vetro di Murano.

Lunardelli Venezia affonda le radici in un’altra attività storica del territorio, la lavorazione artigianale del legno, e fa dell’incontro con maestranze d’eccellenza locali uno dei punti fondamentali della sua mission. La relazione tra legno e vetro artistico è il primo capitolo di una storia di creatività, sperimentazione e tradizione che ben rappresenta il fermento produttivo e la voglia di mettersi in gioco di un territorio e delle persone che lo vivono.

Attraverso l’esperienza The Wood in Venice, Lunardelli Venezia intende valorizzare, rilanciare e diffondere il saper fare storico dell’isola reinterpretandolo nell’ottica di un’estetica contemporanea, della sostenibilità produttiva e delle tecnologie digitali, applicate tanto alle lavorazioni quanto ai prodotti finali.

La mostra rimane aperta fino al 9 ottobre 2018, tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00.

www.lunardellivenezia.net

