Il fotografo senese torna nei luoghi della sua infanzia alla ricerca di quel punto di vista che li rendeva enormi e magici e racconta la città da un inedito punto di vista. “Siena con gli occhi di un bambino”: è un punto di vista inedito e originale quello che caratterizza gli scatti della mostra fotografica di Marco Zamperini, che da oggi, 8 settembre al 22 settembre sarà allestita a Siena nello spazio espositivo di via Cecco Angiolieri, 13 (ingresso libero – vernissage sabato 8 settembre ore 18).

Zamperini, fotografo senese, regala alla sua città un viaggio emotivo ed emozionale che prende il via da una domanda: vi è mai capitato di tornare in un luogo frequentato da bambini e di rimanere sorpresi perché lo ricordavi diverso e molto più grande di come lo vedete adesso?

E così, armato di grandangolo Marco Zamperini torna nei luoghi della sua infanzia alla ricerca di quel punto di vista che li rendeva enormi e magici al suo sguardo di bambino.

Ne ricava immagini che mostrano una Siena insolita, intima e bellissima, fatta di prospettive verticali che si infrangono in strade perfette, tracciate nel cielo. Un mondo pieno di poesia, dove i confini si fondono con l’infinito e che è proprio di chi guarda tutto col naso all’insù con stupore e meraviglia.

Ed è la “meraviglia” il fil rouge che lega gli scatti di Zamperini: “Siena con gli occhi di un bambino” è un lavoro che nasce dalla volontà di ritornare piccoli, spogliarsi di visioni preconcette e recuperare la capacità di guardare, sognando.

Un cammino che dalla fotografia arriva dritto all’anima, invitando lo spettatore a osservare da una prospettiva differente, a portare lo sguardo dal basso verso l’alto in maniera mai scontata e mai banale, ma interiore, intima, profonda.

La mostra, curata da Stefano Andrei e realizzata in collaborazione con Liberamente Osteria, sarà aperta ogni giorno dalle ore 18 alle ore 22 ad ingresso libero e sarà arricchita da una video istallazione con immagini dedicate a Siena di Marco Zamperini.

Durante l’orario di apertura l’autore sarà disponibile a omaggiare di una “foto ritratto” i visitatori interessati.

NOTE BIOGRAFICHE

Marco Zamperini è nato a Siena il 20 aprile 1969. Ha iniziato a fotografare con macchine analogiche 15 anni fa, ha utilizzato al loro esordio macchine digitali e col passare degli anni, in considerazione del processo di miniaturizzazione, si è dedicato anche alla fotografia aerea. Da anni realizza riprese video e ha associato le due “arti” con la realizzazione di Timelapse e Stop Motion, fotografia di reportage in vari settori.

Marco Zamperini è membro di LPWA (light painting world assosiation).

Ha pubblicato sulla rivista “Il Carroccio di Siena” e ha collaborato con la rivista “Fotografare”.

Contributor per le agenzie microstock: Shutterstock, Fotolia, 123RF, Dreamstime, Pond5, EyeEm, Zamperini è appassionato di volo fin da bambino e realizza modelli di alianti a volo libero, RC, droni, aquiloni.

Siena con gli occhi di un bambino

mostra fotografica di Marco Zamperini, a cura di Stefano Andrei

8 settembre – 22 settembre

SIENA, via Cecco Angiolieri 13 – Info 338 8642824

apertura tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 22

ingresso libero

vernissage sabato 8 settembre ore 18

Com. Stam. Ric. Pubbl.